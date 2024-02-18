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Ученые Ливерпульского университета рассказали, что ковид может состарить человеческий мозг на 20 лет

Ковид может отнять у человеческого мозга до 20 лет жизни

Здоровье

Ковид может состарить человеческий мозг на 20 лет. Исследователи пришли к выводу, что у некоторых пациентов последствия болезни сравнимы с тяжелым поражением головного мозга вследствие черепно-мозговой травмы.

Ковид может отнять у человеческого мозга до 20 лет жизни
Фото: https://rus.azattyq-ruhy.kz/

Пациенты давно жаловались на "мозговой туман". Речь идет о целом ряде проблем с высокой утомляемостью, забывчивостью и трудностями с концентрацией внимания.

Группа ученых под руководством Бенедикта Майкла, директора Института инфекционной нейробиологии Ливерпульского университета, провела исследование на пациентах, перенесших коронавирус в 2022 году. Результат показал, что 46% пациентов, инфицированных коронавирусом, жаловались на эту проблему.

Участники прошли тесты на умственную активность, у них взяли образцы крови и просканировали мозг. Результаты показали, что некоторые области мозга, связанные с вниманием, уменьшились в объеме, а по некоторым биомаркерам можно было подумать, что речь идет о последствиях черепно-мозговой травмы. После заражения коронавирусом мозг старел на 20 лет.

Пока неизвестно, навсегда ли этот туман окутывает мозг переболевшего ковидом человека. Но по крайней мере, медицина признала эту проблему, поскольку пациенты часто сталкивались с непониманием, отношением к жалобам как к надуманным со стороны докторов. Сейчас появилась надежда на то, что ученые всерьез займутся изучением этого состояния.

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