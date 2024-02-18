Передоз, от которого могут и не откачать: советы врача-диетолога

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Нутрициолог Журавлева рассказала об опасности передозировки коллагеновыми добавками

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Здоровье

Нутрициолог Майя Журавлева высказала предупреждение относительно рисков, связанных с необдуманным употреблением коллагена в качестве биологически активных добавок.

Нутрициолог Журавлева рассказала об опасности передозировки коллагеновыми добавками
Фото: openverse.org by Vet Moves.com is licensed under CC BY 2.0.

Желание сторонников здорового образа жизни укрепить волосы, ногти и суставы может привести к нежелательным последствиям, таким как аллергические реакции и расстройства желудка. Эксперт отмечает, что хотя избыток коллагена трудно накопить в организме, необходимо строго соблюдать рекомендуемую дозировку.

Журавлева подчеркивает, что самостоятельное принятие биодобавок должно сопровождаться консультацией специалиста, особенно при наличии заболеваний. Ранее диетологи также предостерегали от неправильного приема других витаминов и минералов, утверждая, что их дефицит может повлечь за собой серьезные последствия для организма.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Крюкова Людмила
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Врач-ревматолог, нефролог, терапевт
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