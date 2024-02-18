Передоз, от которого могут и не откачать: советы врача-диетолога

Нутрициолог Журавлева рассказала об опасности передозировки коллагеновыми добавками

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Майя Журавлева высказала предупреждение относительно рисков, связанных с необдуманным употреблением коллагена в качестве биологически активных добавок.

Фото: openverse.org by Vet Moves.com is licensed under CC BY 2.0.

Желание сторонников здорового образа жизни укрепить волосы, ногти и суставы может привести к нежелательным последствиям, таким как аллергические реакции и расстройства желудка. Эксперт отмечает, что хотя избыток коллагена трудно накопить в организме, необходимо строго соблюдать рекомендуемую дозировку.

Журавлева подчеркивает, что самостоятельное принятие биодобавок должно сопровождаться консультацией специалиста, особенно при наличии заболеваний. Ранее диетологи также предостерегали от неправильного приема других витаминов и минералов, утверждая, что их дефицит может повлечь за собой серьезные последствия для организма.