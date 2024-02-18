Нутрициолог Майя Журавлева высказала предупреждение относительно рисков, связанных с необдуманным употреблением коллагена в качестве биологически активных добавок.
Желание сторонников здорового образа жизни укрепить волосы, ногти и суставы может привести к нежелательным последствиям, таким как аллергические реакции и расстройства желудка. Эксперт отмечает, что хотя избыток коллагена трудно накопить в организме, необходимо строго соблюдать рекомендуемую дозировку.
Журавлева подчеркивает, что самостоятельное принятие биодобавок должно сопровождаться консультацией специалиста, особенно при наличии заболеваний. Ранее диетологи также предостерегали от неправильного приема других витаминов и минералов, утверждая, что их дефицит может повлечь за собой серьезные последствия для организма.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.