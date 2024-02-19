Постоянный голод может быть вызван тремя опасными заболеваниями. Врач-терапевт перечислила, какими...

Врач-терапевт Ермолова рассказал о причинах постоянного голода

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы можете постоянно чувствовать голод из-за трех опасных причин, о которых рассказала врач-терапевт Полина Ермолова.

Фото: https://baricare.com.br/

Врач-терапевт ЦКБ Управления делами президента России Полина Ермолова в беседе с сайтом Москва 24 рассказала о трех различных заболеваниях, которые могут привести к перееданию.

Во-первых, это может быть связано с сахарным диабетом, когда у вас недостаток инсулина или ваши клетки не реагируют на него. В такой ситуации глюкоза не может проникнуть в клетки должным образом. В связи с этими проблемами осложняется проникновение глюкозы в клетки.

"Нехватка глюкозы оказывает стимулирующее влияние на пищевой центр. То есть всегда хочется есть. Эта проблема часто возникает у диабетиков", — объяснила врач.

Постоянный голод может преследовать человека и при гипертиреозе. Из-за этого патологического состояния щитовидной железы увеличивается выработка гормонов тироксина и трийодтиронина.

К чрезмерному аппетиту обычно добавляются дополнительные симптомы, такие как слабость, выпадение волос и неправдоподобная раздражительность.

И, наконец, третья причина бесконечного голода — гельминтоз или паразитарные инфекции. Эти состояния чаще всего возникают из-за недостаточно обработанного мяса, речной рыбы или некачественной воды. В организме могут обитать самые разные виды паразитов.