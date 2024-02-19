Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: российские истребители смогут уничтожить украинские F-16 за сутки
Свобода творчества: законные возможности перепланировки квартиры
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала законность требований России по замороженным активам
Полной версии киноэпопеи "Дюна 2" не будет: фильм в два раза сократили
Подарили розы? Попробуйте укоренить
Командир "Ахмата" Алаудинов: СВО на Украине завершится в сентябре текущего года
Мочевина вернёт сухой коже свежесть и упругость
Три конкурирующие теории происхождения жизни на Земле могут сочетаться друг с другом
Как сэкономить на покупке авто: назван простой способ
Постоянный голод может быть вызван тремя опасными заболеваниями. Врач-терапевт перечислила, какими...

Врач-терапевт Ермолова рассказал о причинах постоянного голода

1:28
Здоровье

Вы можете постоянно чувствовать голод из-за трех опасных причин, о которых рассказала врач-терапевт Полина Ермолова.

Врач-терапевт Ермолова рассказал о причинах постоянного голода
Фото: https://baricare.com.br/

Врач-терапевт ЦКБ Управления делами президента России Полина Ермолова в беседе с сайтом Москва 24 рассказала о трех различных заболеваниях, которые могут привести к перееданию.

Во-первых, это может быть связано с сахарным диабетом, когда у вас недостаток инсулина или ваши клетки не реагируют на него. В такой ситуации глюкоза не может проникнуть в клетки должным образом. В связи с этими проблемами осложняется проникновение глюкозы в клетки.

"Нехватка глюкозы оказывает стимулирующее влияние на пищевой центр. То есть всегда хочется есть. Эта проблема часто возникает у диабетиков", — объяснила врач.

Постоянный голод может преследовать человека и при гипертиреозе. Из-за этого патологического состояния щитовидной железы увеличивается выработка гормонов тироксина и трийодтиронина.

К чрезмерному аппетиту обычно добавляются дополнительные симптомы, такие как слабость, выпадение волос и неправдоподобная раздражительность.

И, наконец, третья причина бесконечного голода — гельминтоз или паразитарные инфекции. Эти состояния чаще всего возникают из-за недостаточно обработанного мяса, речной рыбы или некачественной воды. В организме могут обитать самые разные виды паразитов.

Компульсивное переедание: лечение, симптомы и причины психогенного переедания
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Популярное
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать

Чтобы сохранить их работоспособность, хозяйки часто обращаются к лимонной кислоте. Однако, возникают вопросы: как определить дозировку и куда правильно добавить?

Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
Этот "соседушка" для картошки повысит её урожайность в два раза: посоветовали опытные агрономы
Офицеры ВС РФ и ВСУ назвали главные составляющие успеха ВС РФ в Авдеевке Любовь Степушова Большая победа России в Авдеевке ввергла Запад в уныние и депрессию Дмитрий Плотников Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин
Финские резервисты не желают служить в армии после обострения отношений с Россией
3 простых секрета идеальных кухонных полотенец: как легко избавиться от пятен - рассказываем
Рассекречено: СВО проходит на землях Украины, купленных США, КНР и шейхами
Рассекречено: СВО проходит на землях Украины, купленных США, КНР и шейхами
Последние материалы
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала законность требований России по замороженным активам
Полной версии киноэпопеи "Дюна 2" не будет: фильм в два раза сократили
Подарили розы? Попробуйте укоренить
Командир "Ахмата" Алаудинов: СВО на Украине завершится в сентябре текущего года
Мочевина вернёт сухой коже свежесть и упругость
Три конкурирующие теории происхождения жизни на Земле могут сочетаться друг с другом
Как сэкономить на покупке авто: назван простой способ
YouTube-пранкер проник на премию Bafta во время вручения наград
Эндокринолог Белова рассказала о влиянии неправильного питания на преддиабет
Аукцион успеха: как сделать вашу квартиру привлекательной для покупателей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников