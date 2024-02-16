Забота о себе: как избежать распространенных болезней пищеварительной системы

В Саратовской области чаще всего заболеваниями органов пищеварительной системы страдают люди в трудоспособном возрасте, что делает эти болезни одними из самых распространенных.
Об этом сегодня на брифинге в министерстве здравоохранения сообщила заведующая дневным стационаром Саратовской городской клинической больницы № 5 гастроэнтеролог Мария Кудишина.
"Хотя смертность от заболеваний пищеварительной системы снижается, мужчины в этой категории умирают чаще, чем женщины", — отметила специалист.
Согласно высказыванию специалиста, среди основных причин этих заболеваний — употребление алкоголя и энергетических напитков, неправильное питание, стресс и самолечение, включая "слепой" прием витаминов. Среди наиболее распространенных болезней — алкогольная и неалкогольная жировая болезнь печени, а также различные опухоли.
Специалист отметила, что методы профилактики индивидуальны, но активный образ жизни, включая занятия спортом или пешие прогулки, являются основой. Также важно правильное потребление белков, жиров и углеводов, а также ограничение потребления соленой и жареной пищи, а также употребление пищи с высоким содержанием клетчатки.
"Стремление избегать энергетических напитков лучше всего. Они крайне негативно сказываются на состоянии печени", — подчеркнула Кудишина.
Особенно высок риск проблем с печенью у призывников, которые часто употребляют энергетические напитки. Показатели активности печени у них могут превышать норму в десятки раз.
Чтобы поддержать свой организм, важно отказаться от курения и алкоголя, следовать рекомендациям по питанию, но иногда можно позволить себе небольшие удовольствия.
Специалист также рекомендует регулярные медицинские осмотры, включая колоноскопию.
"Важно разумно подходить ко всему и прислушиваться к советам врачей. Умеренность — вот главное правило", — подчеркнула Кудишина.
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