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Забота о себе: как избежать распространенных болезней пищеварительной системы

Гастроэнтеролог Кудишина призывает россиян отказаться от энергетиков

1:59
Здоровье

В Саратовской области чаще всего заболеваниями органов пищеварительной системы страдают люди в трудоспособном возрасте, что делает эти болезни одними из самых распространенных.

Гастроэнтеролог Кудишина призывает россиян отказаться от энергетиков
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar is licensed under CC BY-ND 2.0

Об этом сегодня на брифинге в министерстве здравоохранения сообщила заведующая дневным стационаром Саратовской городской клинической больницы № 5 гастроэнтеролог Мария Кудишина.

"Хотя смертность от заболеваний пищеварительной системы снижается, мужчины в этой категории умирают чаще, чем женщины", — отметила специалист.

Согласно высказыванию специалиста, среди основных причин этих заболеваний — употребление алкоголя и энергетических напитков, неправильное питание, стресс и самолечение, включая "слепой" прием витаминов. Среди наиболее распространенных болезней — алкогольная и неалкогольная жировая болезнь печени, а также различные опухоли.

Специалист отметила, что методы профилактики индивидуальны, но активный образ жизни, включая занятия спортом или пешие прогулки, являются основой. Также важно правильное потребление белков, жиров и углеводов, а также ограничение потребления соленой и жареной пищи, а также употребление пищи с высоким содержанием клетчатки.

"Стремление избегать энергетических напитков лучше всего. Они крайне негативно сказываются на состоянии печени", — подчеркнула Кудишина.

Особенно высок риск проблем с печенью у призывников, которые часто употребляют энергетические напитки. Показатели активности печени у них могут превышать норму в десятки раз.

Чтобы поддержать свой организм, важно отказаться от курения и алкоголя, следовать рекомендациям по питанию, но иногда можно позволить себе небольшие удовольствия.

Специалист также рекомендует регулярные медицинские осмотры, включая колоноскопию.

"Важно разумно подходить ко всему и прислушиваться к советам врачей. Умеренность — вот главное правило", — подчеркнула Кудишина.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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