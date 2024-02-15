Забота о себе: несколько стратегий по раннему выявлению онкологии от депутата

Депутат Башанкаев рассказал россиянам, как уберечь себя от рака и инфаркта

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чем раньше выявляется рак, тем менее опасным он является, отметил глава комитета Государственной Думы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Фото: wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under public domain

Иногда жители России не уделяют достаточного внимания своему здоровью. Необходимо помнить, что если у человека возникают боли в левой грудной клетке, не стоит ждать, пока они станут невыносимыми.

"В случае появления признаков инфаркта миокарда, следует вызвать скорую помощь. По статистике, помощь прибывает в течение 4-7 минут после звонка. Пациенты с подозрением на инфаркт миокарда направляются в больницу, где в течение 60-90 минут после обращения большинству из них проводится стентирование", — пояснил Бадма Башанкаев.

Однако между появлением симптомов и обращением за помощью в скорой медицинской помощи может пройти слишком много времени, иногда даже несколько суток.

Своевременное обращение к врачу и регулярное прохождение необходимых медицинских обследований помогут выявить рак на ранней стадии, отметил депутат. Если у родственников были случаи онкологических заболеваний, возникших до 45-50 лет, важно проконсультироваться с врачом и пройти соответствующие анализы.

Лучше всего сделать это заранее, за десять лет до возраста, в котором у родственника было обнаружено заболевание. Чем раньше будет выявлен рак, тем меньше его опасность.