Забота о себе: несколько стратегий по раннему выявлению онкологии от депутата

Чем раньше выявляется рак, тем менее опасным он является, отметил глава комитета Государственной Думы по охране здоровья Бадма Башанкаев.
Иногда жители России не уделяют достаточного внимания своему здоровью. Необходимо помнить, что если у человека возникают боли в левой грудной клетке, не стоит ждать, пока они станут невыносимыми.
"В случае появления признаков инфаркта миокарда, следует вызвать скорую помощь. По статистике, помощь прибывает в течение 4-7 минут после звонка. Пациенты с подозрением на инфаркт миокарда направляются в больницу, где в течение 60-90 минут после обращения большинству из них проводится стентирование", — пояснил Бадма Башанкаев.
Однако между появлением симптомов и обращением за помощью в скорой медицинской помощи может пройти слишком много времени, иногда даже несколько суток.
Своевременное обращение к врачу и регулярное прохождение необходимых медицинских обследований помогут выявить рак на ранней стадии, отметил депутат. Если у родственников были случаи онкологических заболеваний, возникших до 45-50 лет, важно проконсультироваться с врачом и пройти соответствующие анализы.
Лучше всего сделать это заранее, за десять лет до возраста, в котором у родственника было обнаружено заболевание. Чем раньше будет выявлен рак, тем меньше его опасность.
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