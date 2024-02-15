Опасность "румяной корочки" на мясе, хлебе и выпечке: как избежать канцерогенного акриламида в пище.

Терапевт Иванова заявила, что "румяная корочка" на блюдах является источником канцерогена

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Последние исследования указывают на потенциальную опасность для здоровья, связанную с присутствием канцерогенного акриламида в пище, который проявляется в "румяной корочке" на различных блюдах. Такую информацию сообщила терапевт Виктория Иванова.

Фото: wikimedia.org by Simon Law is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Подробные научные исследования выявили, что при готовке определённых продуктов, таких как мясо и хлеб, при высоких температурах образуется вещество, известное как акриламид. Это вредное соединение может увеличить вероятность развития различных форм рака, включая рак груди, прямой кишки и желудка.

Терапевт отмечает, что наиболее опасны жареные продукты с характерной корочкой, такие как мясо, наггетсы, чебуреки и пирожки. Во время обжаривания акриламид образуется в верхнем слое — корке.

Для снижения риска потребления акриламида специалист рекомендует принимать определённые меры предосторожности, такие как сокращение времени приготовления, использование методов готовки при более низких температурах и выбор продуктов с низким содержанием крахмала.