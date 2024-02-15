Жизнь превращается в стресс: как избавиться от постоянных докучающих мигреней?

Врач Агапкин рассказал, что от головной боли помогает гвоздичное масло

0:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Информация, предоставленная йоготерапевтом и ведущим телепередач Сергеем Агапкиным, свидетельствует о том, что гвоздичное масло является эффективным средством в борьбе с мигренью. Специалист подчеркнул, что масло при нанесении на кожу способствует снятию головной боли определенных типов.

Фото: openverse.org by Matt From London is licensed under CC BY 2.0.

Он также отметил, что данное средство способствует улучшению кровообращения и снижению напряжения в мышцах, что помогает избавиться от мигреней.