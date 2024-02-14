Делаем голливудскую улыбку: какая процедура сэкономит ваши деньги

Регулярное посещение стоматолога-терапевта для профессиональной гигиены полости рта может сохранить здоровье зубов и предотвратить дополнительные расходы на лечение в будущем, отмечает врач-стоматолог Луиза Автандилян.
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По ее словам, в ходе этой процедуры врач удаляет пигментированный налет, удаляет зубной камень и другие отложения специальными инструментами, которые могут спровоцировать развитие кариеса и заболеваний десен.
Кроме того, соблюдение правил самостоятельной гигиены в течение дня также может помочь экономить на лечении зубов. Это включает использование зубных щеток, ирригатора и ополаскивателя.
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
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