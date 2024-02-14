Делаем голливудскую улыбку: какая процедура сэкономит ваши деньги

Стоматолог Автандилян заявил, что регулярная гигиена сэкономит на лечении зубов

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулярное посещение стоматолога-терапевта для профессиональной гигиены полости рта может сохранить здоровье зубов и предотвратить дополнительные расходы на лечение в будущем, отмечает врач-стоматолог Луиза Автандилян.

Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

По ее словам, в ходе этой процедуры врач удаляет пигментированный налет, удаляет зубной камень и другие отложения специальными инструментами, которые могут спровоцировать развитие кариеса и заболеваний десен.

Кроме того, соблюдение правил самостоятельной гигиены в течение дня также может помочь экономить на лечении зубов. Это включает использование зубных щеток, ирригатора и ополаскивателя.