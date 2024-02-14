Форум будущих технологий: Росатом рассказал о планах по развитию биопечати человеческих органов

Росатом будет печатать человеческие органы

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На Форуме будущих технологий, который проходит сейчас в московском Центре международной торговли, Росатом рассказал о своих планах по развитию биопечати человеческих органов, сообщает ТАСС.

Фото: atommedia.online by Анатолий Стребелев is licensed under Фонд "Росконкгресс"

Биопечать – одно из самых перспективных направлений развития медицины. В будущем органы для имплантации вместо изъятия у доноров будут изготавливаться на биопринтерах и выращиваться в автоклавах.

В ближайших планах Росатома - создание искусственных кровеносных сосудов. На сегодняшний день уже удалось вырастить сосуд длинной 2 сантиметра.

Среди других разработок - биосовместимые импланты, которые "выращивают" из металлического порошка с помощью лазеров в Троицке. Использование этих технологий позволяет получать готовые индивидуальные импланты уже через 3–7 дней. Также Росатом впервые показал аппарат нового поколения для лечения онкологических заболеваний - линейный ускоритель "Торус", а также устройство "Сангинокс", которое неограниченно синтезирует из воздуха и подает оксид азота в кровь при использовании для аппаратов искусственного кровообращения.

Кроме того, вчера, 13 февраля, представители Росатома приняли участие в закрытом заседании рабочей группы стран БРИКС по ядерной медицине, где обсудили основные задачи в области развития современных медицинских технологий.

Организатором второго Форума будущих технологий выступает Фонд "Росконгресс" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российской академии наук и Российского квантового центра. Форум проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного с 2022 года указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.