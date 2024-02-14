Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сергей Соседов выступил против поездок звёзд в зону СВО
Политолог РФ Андрей Сидоров допустил уход Джо Байдена до выборов президента США
Полярник Боярский назвал Арктику территорией диалога
Лолита упрекнула активистов, которые добились отмены её юбилейных концертов
Почему не надо мыть автомобиль: эксперты назвали 5 причин
Принят закон о внеочередном выделении нового жилья взамен аварийного
Как часто нужно убирать террариумы для черепах: советы ветеринаров
Журналист Жоау Араужо открыл новый вид гриба-паразита, атакующего пауков
Сорт перца "Царевич" отлично подойдёт для выращивания в открытом грунте и в теплице
Форум будущих технологий: Росатом рассказал о планах по развитию биопечати человеческих органов

Росатом будет печатать человеческие органы

1:56
Здоровье

На Форуме будущих технологий, который проходит сейчас в московском Центре международной торговли, Росатом рассказал о своих планах по развитию биопечати человеческих органов, сообщает ТАСС. 

Росатом будет печатать человеческие органы
Фото: atommedia.online by Анатолий Стребелев is licensed under Фонд "Росконкгресс"

Биопечать – одно из самых перспективных направлений развития медицины. В будущем органы для имплантации вместо изъятия у доноров будут изготавливаться на биопринтерах и выращиваться в автоклавах.

В ближайших планах Росатома - создание искусственных кровеносных сосудов. На сегодняшний день уже удалось вырастить сосуд длинной 2 сантиметра.

Среди других разработок - биосовместимые импланты, которые "выращивают" из металлического порошка с помощью лазеров в Троицке. Использование этих технологий позволяет получать готовые индивидуальные импланты уже через 3–7 дней. Также Росатом впервые показал аппарат нового поколения для лечения онкологических заболеваний - линейный ускоритель "Торус", а также устройство "Сангинокс", которое неограниченно синтезирует из воздуха и подает оксид азота в кровь при использовании для аппаратов искусственного кровообращения.

Кроме того, вчера, 13 февраля, представители Росатома приняли участие в закрытом заседании рабочей группы стран БРИКС по ядерной медицине, где обсудили основные задачи в области развития современных медицинских технологий.

Организатором второго Форума будущих технологий выступает Фонд "Росконгресс" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российской академии наук и Российского квантового центра. Форум проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного с 2022 года указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
Популярное
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия

По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира
Расшифровка внешности: как черты лица связаны с IQ и умственными способностями
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён Сергей Лебедев Президент США считает Владимира Путина опаснее Ленина и Сталина Андрей Николаев Украина как полигон. Киев полностью продал независимость государства Дмитрий Плотников
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Это изобретение российских учёных позволит превращать окна в солнечные панели
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Последние материалы
Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён
Президент США считает Владимира Путина опаснее Ленина и Сталина
Журналист Жоау Араужо открыл новый вид гриба-паразита, атакующего пауков
Сорт перца "Царевич" отлично подойдёт для выращивания в открытом грунте и в теплице
Ароматный чай с ягодами
Онколог Басанов рассказал, что рак простаты на двух стадиях полностью излечим
Умерла звезда "Бриллиантовой руки" актриса Виктория Островская
Сестра Ольги Бузовой опубликовала романтичное видео с мужем
Вопрос о недееспособности Байдена подняли даже высшие должностные лица
Авиаперевозчиков могут начать штрафовать за предоставление некорректной информации о своих рейсах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников