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Какой показатель крови укажет на быстрый инфаркт? Ответ врача-терапевта

Врач Малышева заявила, что понижение гомоцистеина не влияет на риск инфаркта

1:18
Здоровье

Увеличение концентрации гомоцистеина в крови повышает вероятность инфаркта миокарда, в то время как его снижение не оказывает влияния на риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила врач-терапевт и ведущая Елена Малышева.

Врач Малышева заявила, что понижение гомоцистеина не влияет на риск инфаркта
Фото: wikimedia.org by Nevit Dilmen (talk) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По мнению специалистов, это научно подтвержденный факт, установленный в результате исследований в США. Причины связи повышенного уровня гомоцистеина с риском инфаркта пока не до конца изучены. В свою очередь, кардиолог и ведущий Герман Гандельман пояснил, что гомоцистеин является продуктом обмена аминокислот в организме.

Научные исследования показали, что повышение уровня гомоцистеина увеличивает вероятность развития инфаркта миокарда. Малышева подчеркнула, что некоторые медицинские блогеры в интернете утверждают, что снижение уровня гомоцистеина может снизить риск инфаркта. Однако это утверждение не соответствует действительности.

"Семь лет назад, в 2017 году, был проведен мета-анализ в США, в ходе которого были рассмотрены все исследования, посвященные снижению уровня гомоцистеина, в которых приняли участие 71 тысяча человек. Результаты показали, что снижение уровня гомоцистеина не предотвращает инфаркт миокарда", — подвел итог Гандельман.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
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Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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