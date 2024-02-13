Какой показатель крови укажет на быстрый инфаркт? Ответ врача-терапевта

Врач Малышева заявила, что понижение гомоцистеина не влияет на риск инфаркта

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Увеличение концентрации гомоцистеина в крови повышает вероятность инфаркта миокарда, в то время как его снижение не оказывает влияния на риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила врач-терапевт и ведущая Елена Малышева.

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По мнению специалистов, это научно подтвержденный факт, установленный в результате исследований в США. Причины связи повышенного уровня гомоцистеина с риском инфаркта пока не до конца изучены. В свою очередь, кардиолог и ведущий Герман Гандельман пояснил, что гомоцистеин является продуктом обмена аминокислот в организме.

Научные исследования показали, что повышение уровня гомоцистеина увеличивает вероятность развития инфаркта миокарда. Малышева подчеркнула, что некоторые медицинские блогеры в интернете утверждают, что снижение уровня гомоцистеина может снизить риск инфаркта. Однако это утверждение не соответствует действительности.