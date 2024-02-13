Какой показатель крови укажет на быстрый инфаркт? Ответ врача-терапевта

Увеличение концентрации гомоцистеина в крови повышает вероятность инфаркта миокарда, в то время как его снижение не оказывает влияния на риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила врач-терапевт и ведущая Елена Малышева.
По мнению специалистов, это научно подтвержденный факт, установленный в результате исследований в США. Причины связи повышенного уровня гомоцистеина с риском инфаркта пока не до конца изучены. В свою очередь, кардиолог и ведущий Герман Гандельман пояснил, что гомоцистеин является продуктом обмена аминокислот в организме.
Научные исследования показали, что повышение уровня гомоцистеина увеличивает вероятность развития инфаркта миокарда. Малышева подчеркнула, что некоторые медицинские блогеры в интернете утверждают, что снижение уровня гомоцистеина может снизить риск инфаркта. Однако это утверждение не соответствует действительности.
"Семь лет назад, в 2017 году, был проведен мета-анализ в США, в ходе которого были рассмотрены все исследования, посвященные снижению уровня гомоцистеина, в которых приняли участие 71 тысяча человек. Результаты показали, что снижение уровня гомоцистеина не предотвращает инфаркт миокарда", — подвел итог Гандельман.
Начните замачивать орехи перед употреблением — польза будет больше.