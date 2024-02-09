Мама — первое слово: что способствует тому, чтобы ребенок начал разговаривать

Невролог Чефранова заявила, что некоторые дети начинают говорить гораздо раньше остальных

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач детской неврологии Наталья Чефранова поделилась информацией о том, когда дети обычно начинают говорить, и пояснила, почему некоторые из них начинают разговаривать раньше других. Согласно её словам, формирование первых звуков происходит у детей в возрасте от 5 до 7 месяцев, а к 12 месяцам они уже могут произносить первые слова. Тем не менее, эти сроки являются лишь средними, и развитие каждого ребенка индивидуально. К двум годам возраста дети могут знать от 15 до 300 слов.

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Специалисты рекомендуют родителям активно взаимодействовать с детьми, чтобы стимулировать их развитие. Особенно важно развивать мелкую моторику рук и проводить занятия по рисованию и лепке. Такие занятия способствуют стимуляции органов чувств ребенка, таких как зрение, слух, обоняние и осязание, что благоприятно сказывается на развитии речи.

Однако следует помнить, что развитие речи зависит не только от стимуляции, но и от общего состояния здоровья ребенка. Врач отмечает, что проблемы с речью могут быть связаны с неблагоприятными воздействиями на организм матери во время беременности, родовыми травмами или генетическими особенностями.

Специалисты рекомендуют родителям не волноваться, если их ребенок не начал говорить к году. Считается, что это вполне нормально.