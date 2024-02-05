Витамины, здоровье сердца и ЖКТ: назван самый полезный чай для организма

Диетолог Сюракшина заявила, что чай каркаде положительно влияет на здоровье

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каркаде — это популярный среди россиян красный чай с цветочным ароматом. Этот напиток, одобренный врачом-эндокринологом и диетологом Еленой Сюракшиной, признан благотворным для сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

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Особенно следует подчеркнуть, что каркаде абсолютно без кофеина. Его состав богат антиоксидантами и витамином А. По словам эксперта, этот напиток способен снизить уровень "вредного" холестерина, оказывая положительное воздействие на общее здоровье. Кроме того, употребление каркаде благоприятно для зрения.