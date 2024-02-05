Витамины, здоровье сердца и ЖКТ: назван самый полезный чай для организма

Каркаде — это популярный среди россиян красный чай с цветочным ароматом. Этот напиток, одобренный врачом-эндокринологом и диетологом Еленой Сюракшиной, признан благотворным для сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.
Особенно следует подчеркнуть, что каркаде абсолютно без кофеина. Его состав богат антиоксидантами и витамином А. По словам эксперта, этот напиток способен снизить уровень "вредного" холестерина, оказывая положительное воздействие на общее здоровье. Кроме того, употребление каркаде благоприятно для зрения.
В случае продления прав старшим водителям потребуется более тщательное медицинское обследование, включая психологическое тестирование.