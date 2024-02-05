Витамины, здоровье сердца и ЖКТ: назван самый полезный чай для организма

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Диетолог Сюракшина заявила, что чай каркаде положительно влияет на здоровье

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Здоровье

Каркаде — это популярный среди россиян красный чай с цветочным ароматом. Этот напиток, одобренный врачом-эндокринологом и диетологом Еленой Сюракшиной, признан благотворным для сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

Диетолог Сюракшина заявила, что чай каркаде положительно влияет на здоровье
Фото: flickr. com by Pasi Mammela is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Особенно следует подчеркнуть, что каркаде абсолютно без кофеина. Его состав богат антиоксидантами и витамином А. По словам эксперта, этот напиток способен снизить уровень "вредного" холестерина, оказывая положительное воздействие на общее здоровье. Кроме того, употребление каркаде благоприятно для зрения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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