Гипертония в молодом возрасте приводит к страшным заболевания: обратите внимание на свое давление

Ученые заявили, что гипертония в молодом возрасте увеличивает риск деменции и уменьшает мозг

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сосудистая деменция представляет собой серьезное последствие гипертонии, вызванной недостаточным питанием мозговых структур. В новом исследовании, проведенном учеными из Китая и Австралии, была проанализирована связь между повышенным артериальным давлением в молодом возрасте и изменениями в структуре мозга.

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В опубликованной работе отмечено, что гипертония более распространена у людей в возрасте от 45 до 64 лет и связана с состоянием здоровья мозга и риском деменции в будущем. Однако малоизвестно, как возраст, на котором выявлено повышенное кровяное давление, влияет на эти связи.

В рамках исследования были использованы данные магнитно-резонансной томографии (МРТ) примерно 11,4 тысячи пациентов с повышенным давлением в возрасте до 55 лет и также 11,4 тысячи людей без гипертонии из той же возрастной группы для сравнительного анализа. Данные были получены из британского Биобанка. Участников наблюдали в течение приблизительно 12 лет, фиксируя все случаи деменции в этой группе.

Исследователи обнаружили, что у молодых пациентов с гипертонией, достигших возраста 35 лет и старше, объем мозга был меньше по сравнению с участниками контрольной группы.

"Точно так же гипертония, выявленная в раннем и среднем возрасте, коррелирует с уменьшением объема серого вещества периферической коры и белого вещества", — отметили авторы исследования.

В течение периода наблюдения деменция развилась у 4,6 тысячи добровольцев. У пациентов, у которых в возрасте 35-44 лет была выявлена гипертония, был выше риск развития этого нейродегенеративного заболевания по сравнению с теми, у кого было нормальное давление.

Согласно мнению ученых, эти результаты вполне логичны, поскольку когнитивные функции тесно связаны с объемом мозга, и его уменьшение может привести к развитию деменции. Долгосрочная гипертония влияет на кровоток к мозгу и может повредить его структуру, а также снизить его функции.

Эксперты подчеркивают важность заботы о здоровье мозга с ранних лет для предотвращения гипертонии, подчеркивая, что коррекция образа жизни, правильное питание и регулярная физическая активность могут способствовать нормализации артериального давления.