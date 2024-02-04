Сколько нужно сидеть перед компьютером, чтобы успешно увеличить риск инсульта в несколько раз

ВОЗ заявила, что 8 часов в день у компьютера или телевизора повышают риск инсульта в 7 раз

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, взрослым рекомендуется уделять от 150 до 300 минут в неделю умеренной физической активности или не менее 75 минут интенсивной, а также ограничивать время, проведенное в сидячем или лежачем положении. Новые исследования ярко демонстрируют, как отказ от соблюдения этих рекомендаций может представлять угрозу для здоровья.

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Согласно статистике Американской кардиологической ассоциации, взрослые в США в среднем проводят около 10,5 часов в день в сидячем положении за компьютером, телевизором или смартфонами, преимущественно в возрастной группе 50-64 лет. Важно отметить, что, несмотря на уменьшение смертности от инсультов у лиц старше 65 лет, в этой возрастной группе она увеличивается среди людей в возрасте от 35 до 64 лет.

Для оценки связи между малоподвижным образом жизни и риском инсульта ученые Университета Калгари провели анализ данных о состоянии здоровья и образе жизни 143 тысяч взрослых, не страдавших сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком или инсультами. Все они участвовали в национальной программе обследования здоровья населения Канады с 2000 года.

Наблюдение за участниками продолжалось около 9,5 лет, в течение которых было зарегистрировано примерно 3 тысячи случаев инсульта. В среднем добровольцы тратили 4,08 часов в день на сидячий образ жизни, среди людей моложе 60 лет эта продолжительность составляла 3,9 часа.

Ученые выявили, что у людей в возрастной группе 35-64 лет, проводящих в сидячем положении восемь часов и более, риск инсульта был в 4,2 раза выше по сравнению с теми, кто сидел менее четырех часов. В сравнении с теми, кто проводил менее четырех часов за компьютером и уделял высокую физическую активность, риск увеличивался в 7 раз.

Исследование подчеркивает важность здоровой физической активности в компенсации негативного воздействия сидячего образа жизни.