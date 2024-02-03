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Не можете избавиться от перхоти? Самые неочевидные причины появления

Трихолог Егорова назвала неправильное использование фена и горячую воду причиной перхоти

2:21
Здоровье

Несбалансированное и нерациональное питание, наследственность, нервные стрессы, недостаток сна, гормональный дисбаланс и различные иммунные нарушения могут привести к появлению перхоти. Эту информацию предоставила врач-трихолог Светлана Егорова. Она подчеркнула, что перхоть является одним из проявлений себорейного дерматита, хронического заболевания кожи, связанного с избыточным ростом и размножением грибов рода малассезия.

Трихолог Егорова назвала неправильное использование фена и горячую воду причиной перхоти
Фото: public-domain-image.com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Специалист указала на очевидные причины этого недуга, такие как неправильный уход за кожей головы, включая чрезмерное использование фена или мойку горячей водой с некачественным шампунем. Эти факторы негативно влияют на кожную флору.

Егорова подчеркнула, что перхоть может также возникнуть на фоне себорейного дерматита, воспалительного заболевания кожи, вызванного увеличением количества и изменением качества кожного сала.

Она разъяснила различия между себореей и перхотью, подчеркивая, что себорея проявляется утолщением рогового слоя, жирным блеском и шелушением кожи, в то время как перхоть представляет собой отшелушивающиеся ороговевшие клетки кожи.

Чтобы выявить трихологические проблемы, врач рекомендует обратиться за консультацией к специалисту, который проведет осмотр состояния кожи головы и волос с использованием дерматоскопа и поставит диагноз.

Лечение включает применение средств на основе салициловой кислоты, масла чайного дерева, пантенола, цинка пиритиона, пироктон оламина, дисульфида селена, а также натуральных экстрактов, таких как шалфей, ромашка и череда.

Специалист отмечает, что шампуни, пилинги, лосьоны и спреи помогают устранить лишь внешние проявления, поэтому для воздействия на проблему изнутри рекомендуется использовать крем-шампунь с пироктоном оламином и полидоканолом. При жирной перхоти рекомендуется применять шампунь-гель на основе полидеканола, обладающий успокаивающим и очищающим эффектом.

Также в лечении рекомендуется использовать препараты, нормализующие процессы липолиза, такие как витамин В12, аскорбиновая и фолиевая кислоты, а также средства на основе рибофлавина для улучшения состояния волос и устранения процессов, вызывающих перхоть.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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