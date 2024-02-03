Не можете избавиться от перхоти? Самые неочевидные причины появления

Трихолог Егорова назвала неправильное использование фена и горячую воду причиной перхоти

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Несбалансированное и нерациональное питание, наследственность, нервные стрессы, недостаток сна, гормональный дисбаланс и различные иммунные нарушения могут привести к появлению перхоти. Эту информацию предоставила врач-трихолог Светлана Егорова. Она подчеркнула, что перхоть является одним из проявлений себорейного дерматита, хронического заболевания кожи, связанного с избыточным ростом и размножением грибов рода малассезия.

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Специалист указала на очевидные причины этого недуга, такие как неправильный уход за кожей головы, включая чрезмерное использование фена или мойку горячей водой с некачественным шампунем. Эти факторы негативно влияют на кожную флору.

Егорова подчеркнула, что перхоть может также возникнуть на фоне себорейного дерматита, воспалительного заболевания кожи, вызванного увеличением количества и изменением качества кожного сала.

Она разъяснила различия между себореей и перхотью, подчеркивая, что себорея проявляется утолщением рогового слоя, жирным блеском и шелушением кожи, в то время как перхоть представляет собой отшелушивающиеся ороговевшие клетки кожи.

Чтобы выявить трихологические проблемы, врач рекомендует обратиться за консультацией к специалисту, который проведет осмотр состояния кожи головы и волос с использованием дерматоскопа и поставит диагноз.

Лечение включает применение средств на основе салициловой кислоты, масла чайного дерева, пантенола, цинка пиритиона, пироктон оламина, дисульфида селена, а также натуральных экстрактов, таких как шалфей, ромашка и череда.

Специалист отмечает, что шампуни, пилинги, лосьоны и спреи помогают устранить лишь внешние проявления, поэтому для воздействия на проблему изнутри рекомендуется использовать крем-шампунь с пироктоном оламином и полидоканолом. При жирной перхоти рекомендуется применять шампунь-гель на основе полидеканола, обладающий успокаивающим и очищающим эффектом.

Также в лечении рекомендуется использовать препараты, нормализующие процессы липолиза, такие как витамин В12, аскорбиновая и фолиевая кислоты, а также средства на основе рибофлавина для улучшения состояния волос и устранения процессов, вызывающих перхоть.