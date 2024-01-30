Аспирин и сердечно-сосудистое здоровье: кардиолог дает рекомендации по противопоказаниям и побочным эффектам

Кардиолог и преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета Российского государственного социального университета, Вадим Закиев, поделился информацией о противопоказаниях к применению аспирина, который может быть предписан для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
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Закиев отметил, что аспирин и другие антиагреганты, препятствующие образованию тромбов, следует избегать при наличии активных язвенных поражений и кровотечений. Иногда применение аспирина может быть противопоказано при синяках и носовых кровотечениях, однако в таких случаях важно оценить их серьезность, пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
По мнению Закиева, решение о назначении аспирина должно быть принято только врачом, при этом специалист обязан пояснить пациенту преимущества и риски данного лекарства.
К числу возможных побочных эффектов аспирина он отнес изжогу, боль в области желудка и возможные кровотечения.
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