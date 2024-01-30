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Аспирин и сердечно-сосудистое здоровье: кардиолог дает рекомендации по противопоказаниям и побочным эффектам

Кардиолог Закиев предостерёг от необоснованного употребления аспирина

Здоровье

Кардиолог и преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета Российского государственного социального университета, Вадим Закиев, поделился информацией о противопоказаниях к применению аспирина, который может быть предписан для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Кардиолог Закиев предостерёг от необоснованного употребления аспирина
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Закиев отметил, что аспирин и другие антиагреганты, препятствующие образованию тромбов, следует избегать при наличии активных язвенных поражений и кровотечений. Иногда применение аспирина может быть противопоказано при синяках и носовых кровотечениях, однако в таких случаях важно оценить их серьезность, пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Закиева, решение о назначении аспирина должно быть принято только врачом, при этом специалист обязан пояснить пациенту преимущества и риски данного лекарства.

К числу возможных побочных эффектов аспирина он отнес изжогу, боль в области желудка и возможные кровотечения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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