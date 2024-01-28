Названы симптомы, когда пора вызывать скорую

Россиянам назвали симптомы, когда пора вызывать скорую помощь: затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Минздрав России разработал рекомендации для граждан относительно действий при подозрении на грипп.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В случае появления следующих симптомов гриппа и ОРВИ, рекомендуется оставаться дома и избегать контактов: повышенная температура, кашель, боли в горле, насморк или заложенность носа, ломота в теле, головная боль, озноб, слабость, потеря аппетита. В таких ситуациях важно обратиться к врачу для назначения соответствующего лечения.

Тем не менее, симптомы, требующие немедленной медицинской помощи, включают затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха, боли или тяжесть в груди или брюшной полости, ломота в теле, внезапное головокружение, спутанность сознания, сильная или устойчивая рвота, ослабление и повторное появление симптомов с высокой температурой и усиленным кашлем.

Эксперты подчеркивают, что категории наибольшего риска тяжелого течения гриппа включают детей, пожилых людей, беременных и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.