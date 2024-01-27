Главный врач Московского областного Центра крови, Мария Аппалуп, высказала предупреждение относительно возможных проблем с кровью, связанных с курением вейпов.
Она отметила, что основной составляющей курительной жидкости для вейпов является глицерин, который, попадая в организм через лёгкие, может вызывать отравление сосудов и клеток печени.
Как сообщает Радио 1, постоянное бесконтрольное потребление вейпов может привести к проблемам со свёртываемостью крови, что, в свою очередь, может иметь серьезные последствия для здоровья, вплоть до фатальных исходов.
Врач также уточнила случаи сыпи на лице и теле у людей, которые утром испытали снижение факторов свертывания крови после употребления вейпов вечером.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.