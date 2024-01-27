Врач предупредила о высыпаниях на теле после курения вейпов: всё из-за глицерина

Врач Аппалуп предупредила о возможных проблемах с кровью от курения вейпов

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный врач Московского областного Центра крови, Мария Аппалуп, высказала предупреждение относительно возможных проблем с кровью, связанных с курением вейпов.

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Она отметила, что основной составляющей курительной жидкости для вейпов является глицерин, который, попадая в организм через лёгкие, может вызывать отравление сосудов и клеток печени.

Как сообщает Радио 1, постоянное бесконтрольное потребление вейпов может привести к проблемам со свёртываемостью крови, что, в свою очередь, может иметь серьезные последствия для здоровья, вплоть до фатальных исходов.

Врач также уточнила случаи сыпи на лице и теле у людей, которые утром испытали снижение факторов свертывания крови после употребления вейпов вечером.