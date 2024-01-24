Постоянно низкое давление: три главные причины гипотонии

Кардиолог Бокерия назвала резкую смену положения тела одной из причин низкого давления

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Ольга Бокерия поделилась факторами, которые способствуют снижению артериального давления. По мнению специалиста, если значения давления опускаются ниже 90/60 мм рт. ст., человеку следует обратить внимание на свое самочувствие. Однако, если он ощущает себя нормально, то низкие значения давления в пределах 90/60 плюс-минус 3 мм рт. ст. не представляют повода для беспокойства.

Фото: openverse "Know your blood pressure." by jlcampbell104 is marked with CC0 1.0.

Бокерия выделила топ-3 причин снижения давления. Во-первых, это быстрое падение артериального давления при изменении положения тела с сидячего или лежачего на вертикальное. Это явление часто встречается у пожилых людей и молодых людей с низкой активностью, не привыкших к физической нагрузке.

Во-вторых, постпрандиальное снижение давления, когда оно уменьшается через 1-2 часа после еды, также является одной из причин, особенно у пожилых людей, сообщает "В Татарстане".

Наконец, в-третьих, нейрогенная причина снижения артериального давления связана с длительным стоянием. Прежде всего, это проявляется у молодых людей и детей.