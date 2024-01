Постоянно низкое давление: три главные причины гипотонии

Кардиолог Ольга Бокерия поделилась факторами, которые способствуют снижению артериального давления. По мнению специалиста, если значения давления опускаются ниже 90/60 мм рт. ст., человеку следует обратить внимание на свое самочувствие. Однако, если он ощущает себя нормально, то низкие значения давления в пределах 90/60 плюс-минус 3 мм рт. ст. не представляют повода для беспокойства.

Фото: openverse "Know your blood pressure." by jlcampbell104 is marked with CC0 1.0.