Исследование: использование смартфона по ночам вызывает ожирение

Учёные ТМУ доказали вред синего света смартфона по ночам

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Учёные Тюменского медицинского университета (ТМУ) экспериментально доказали вред синего света от экранов гаджетов при их использовании в тёмное время суток. Результаты их работы обнародованы в Biology.

Фото: The Image Bank RF

В течение недели добровольцы из Салехарда, Аксарки и Нового Уренгоя в режиме 24/7 носили актиметры, регистрирующие качество сна, уровень активности и другие параметры жизнедеятельности организма, а также приборы, отслеживающие полученный свет разного диапазона (красный-зеленый-синий).

Подтвердилось хорошо известное пагубное влияние синего света на выработку мелатонина – гормона сна, отвечающего за циркадные ритмы. Кроме того, выяснилось, что от воздействия излучения коротковолновой части видимого спектра страдает метаболизм. Особенно это выражено у носителей гена рецептора мелатонина MTNR1B rs10830963 (их около половины от популяции), у них также нарушается естественный суточный ход температуры тела.

На основе полученных данных учёные пришли к неутешительному выводу: даже микроскопическое количество синего света между 21:30 и 01:00 может привести к заметному повышению индекса массы тела.

«Мы рекомендуем после 21 часа включать фильтр синего света на смартфонах, компьютерах и любых других электронных приборах, а также избегать света, поступающего с улицы. Исследования показали, что даже малое его количество может приводить к метаболическим нарушениям, включая набор веса», – посоветовал заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины Университетского НИИ биомедицинских технологий, профессор кафедры биологии ТМУ Денис Губин.

И наоборот, утром и днём надо стараться по максимуму получать дневной свет, добавил он.