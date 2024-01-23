Исследование: использование смартфона по ночам вызывает ожирение

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Учёные ТМУ доказали вред синего света смартфона по ночам

1:55
Здоровье » Здоровье и профилактика

Учёные Тюменского медицинского университета (ТМУ) экспериментально доказали вред синего света от экранов гаджетов при их использовании в тёмное время суток. Результаты их работы обнародованы в Biology.

Учёные ТМУ доказали вред синего света смартфона по ночам
Фото: The Image Bank RF

В течение недели добровольцы из Салехарда, Аксарки и Нового Уренгоя в режиме 24/7 носили актиметры, регистрирующие качество сна, уровень активности и другие параметры жизнедеятельности организма, а также приборы, отслеживающие полученный свет разного диапазона (красный-зеленый-синий).

Подтвердилось хорошо известное пагубное влияние синего света на выработку мелатонина – гормона сна, отвечающего за циркадные ритмы. Кроме того, выяснилось, что от воздействия излучения коротковолновой части видимого спектра страдает метаболизм. Особенно это выражено у носителей гена рецептора мелатонина MTNR1B rs10830963 (их около половины от популяции), у них также нарушается естественный суточный ход температуры тела.

На основе полученных данных учёные пришли к неутешительному выводу: даже микроскопическое количество синего света между 21:30 и 01:00 может привести к заметному повышению индекса массы тела.

«Мы рекомендуем после 21 часа включать фильтр синего света на смартфонах, компьютерах и любых других электронных приборах, а также избегать света, поступающего с улицы. Исследования показали, что даже малое его количество может приводить к метаболическим нарушениям, включая набор веса», – посоветовал заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины Университетского НИИ биомедицинских технологий, профессор кафедры биологии ТМУ Денис Губин.

И наоборот, утром и днём надо стараться по максимуму получать дневной свет, добавил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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