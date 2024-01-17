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Роспотребнадзор предупредил, кому категорически нельзя в прорубь на Крещение

В Роспотребнадзоре назвали предельно допустимое время в проруби

Здоровье

Время в ледяной купели не должно превышать одной минуты, строго-настрого предупредили в Роспотребнадзоре. Ведомство поделилось рекомендациями тем, кто намерен окунуться в прорубь на Крещение.

В Роспотребнадзоре назвали предельно допустимое время в проруби
Фото: РИА Новости by Илья Наймушин

Специалисты организации посетовали, что в праздник многие пренебрегают противопоказаниями к столь экстремальному способу его отметить. А их много:

  • заболевания сердечно-сосудистой системы,
  • заболевания центральной и периферической нервной системы,
  • болезни дыхательных путей,
  • заболевания желудочно-кишечного тракта,
  • заболевания мочеполовой системы,
  • воспалительные заболевания носоглотки,
  • эндокринные заболевания.

Кроме того, не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.

Статистика неумолима: в Крещение и первые дни после него резко возрастает число инфарктов и инсультов.

Купайтесь только в специально оборудованных местах, где дежурят медики и спасатели. Прежде чем лезть в воду, обязательно померяйте давление. Не ныряйте головой вперёд. И самое главное — никакого алкоголя!

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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