Роспотребнадзор предупредил, кому категорически нельзя в прорубь на Крещение

В Роспотребнадзоре назвали предельно допустимое время в проруби

Время в ледяной купели не должно превышать одной минуты, строго-настрого предупредили в Роспотребнадзоре. Ведомство поделилось рекомендациями тем, кто намерен окунуться в прорубь на Крещение.

Фото: РИА Новости by Илья Наймушин

Специалисты организации посетовали, что в праздник многие пренебрегают противопоказаниями к столь экстремальному способу его отметить. А их много:

заболевания сердечно-сосудистой системы,

заболевания центральной и периферической нервной системы,

болезни дыхательных путей,

заболевания желудочно-кишечного тракта,

заболевания мочеполовой системы,

воспалительные заболевания носоглотки,

эндокринные заболевания.

Кроме того, не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.

Статистика неумолима: в Крещение и первые дни после него резко возрастает число инфарктов и инсультов.

Купайтесь только в специально оборудованных местах, где дежурят медики и спасатели. Прежде чем лезть в воду, обязательно померяйте давление. Не ныряйте головой вперёд. И самое главное — никакого алкоголя!