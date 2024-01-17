Роспотребнадзор предупредил, кому категорически нельзя в прорубь на Крещение

Время в ледяной купели не должно превышать одной минуты, строго-настрого предупредили в Роспотребнадзоре. Ведомство поделилось рекомендациями тем, кто намерен окунуться в прорубь на Крещение.
Специалисты организации посетовали, что в праздник многие пренебрегают противопоказаниями к столь экстремальному способу его отметить. А их много:
Кроме того, не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.
Статистика неумолима: в Крещение и первые дни после него резко возрастает число инфарктов и инсультов.
Купайтесь только в специально оборудованных местах, где дежурят медики и спасатели. Прежде чем лезть в воду, обязательно померяйте давление. Не ныряйте головой вперёд. И самое главное — никакого алкоголя!
Картофельные очистки и зола выступают прекрасным удобрением для картофеля.