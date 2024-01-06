Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянин Андрей Рублёв стал финалистом турнира ATP-250 в Гонконге
Уиллем Дефо удостоен звезды на Аллее славы – первый в этом году
Гадание по воску
Участвовавшего в вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio снова арестовали
Ученые нашли способ узнать, какой орган человека откажет первым
Анастасия Ивлеева опровергла слухи об отъезде в ОАЭ
Ученые выявили факторы успеха на футбольном поле: цвет формы и домашний стадион
Впервые за 100 лет: Байден может обратиться к нации 7 марта
ЦБ установил правила борьбы с финпирамидами

Микробиолог Мартин: полотенца в ванной несут опасность для здоровья

1:34
Здоровье

Недавно появилось исследование, утверждающее, что использование полотенец несколько дней подряд представляет опасность из-за большого количества бактерий. Примерно через два дня на полотенце для рук может содержаться больше бактерий кишечной палочки, чем в унитазе.

Микробиолог Мартин: полотенца в ванной несут опасность для здоровья
Фото: openverse "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

Однако не стоит паниковать. На данный момент нет убедительных доказательств того, что люди могут заразиться собственными бактериями через полотенце. Наш организм адаптирован к существованию в окружающей нас среде, полной бактерий. При условии, что полотенце полностью высохло между использованиями, вероятность передачи собственных бактерий кому-то другому практически исключена.

"Подумайте сами, откуда на вашем полотенце бактерии, если не от вас самих", — говорит микробиолог Марк Мартин.

Согласно его словам, исследования, выявляющие кишечную палочку и другие колиформные бактерии, обычно фокусируются только на грамотрицательных бактериях. Тем не менее, они не всегда являются вредными для нас.

На данный момент отсутствуют конкретные данные, подтверждающие вред этих бактерий на полотенце. Никто не проводил проверку, насколько достаточно их количество для вызова заболевания.

Сам Мартин стирает полотенца раз в неделю. Это имеет смысл делать реже, если только вы не используете полотенце для вытирания глаз и рта, которое одновременно используется с человеком, страдающим от кишечной инфекции.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Популярное
У Европы возникают самые неожиданные проблемы из-за деиндустриализации

Значимость Европы снижается, так как она становится зависимой от импорта и не способна предложить конкурентоспособные продукты, отмечает издание Nove slovo.

Деиндустриализация Европы дала неожиданный результат
Жимолости требуется особый уход
Сделайте это с жимолостью сразу после таяния снега: получите щедрый урожай летом
"Бьющая педаль": почему начинающие водители (и опытные) сталкиваются в авто с этой проблемой
Эти многолетники отлично растут под сиренью: превратите ваш сад в пышный цветник
Ядерные силы РФ при гипотетическом противостоянии с США уничтожат Америку Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Убить двигатель автомобиля влегкую: как это делают неопытные автолюбители, у которых были плохие инструкторы
Медицинская справка на права больше не понадобится нескольким категориям водителей
Листья огурцов не будут желтеть: садовод раскрыл 5 главных правил
Листья огурцов не будут желтеть: садовод раскрыл 5 главных правил
Последние материалы
Анастасия Ивлеева опровергла слухи об отъезде в ОАЭ
Ученые выявили факторы успеха на футбольном поле: цвет формы и домашний стадион
Впервые за 100 лет: Байден может обратиться к нации 7 марта
ЦБ установил правила борьбы с финпирамидами
Старые чулки и носки пригодятся хозяйке в уборке квартиры: не выбрасывайте их
Рождественский пунш: лучший напиток для праздничного настроения в зимние праздники
Москвичи стали чаще пользоваться услугами зоонянь и передержкой для питомцев
Эндокринолог рассказала о нормах употребления пищевых добавок
Найдены самые лучшие способы мойки двигателя
Аппетитный "Медовик" без выпечки к чаю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников