Микробиолог Мартин: полотенца в ванной несут опасность для здоровья

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавно появилось исследование, утверждающее, что использование полотенец несколько дней подряд представляет опасность из-за большого количества бактерий. Примерно через два дня на полотенце для рук может содержаться больше бактерий кишечной палочки, чем в унитазе.

Фото: openverse "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

Однако не стоит паниковать. На данный момент нет убедительных доказательств того, что люди могут заразиться собственными бактериями через полотенце. Наш организм адаптирован к существованию в окружающей нас среде, полной бактерий. При условии, что полотенце полностью высохло между использованиями, вероятность передачи собственных бактерий кому-то другому практически исключена.

"Подумайте сами, откуда на вашем полотенце бактерии, если не от вас самих", — говорит микробиолог Марк Мартин.

Согласно его словам, исследования, выявляющие кишечную палочку и другие колиформные бактерии, обычно фокусируются только на грамотрицательных бактериях. Тем не менее, они не всегда являются вредными для нас.

На данный момент отсутствуют конкретные данные, подтверждающие вред этих бактерий на полотенце. Никто не проводил проверку, насколько достаточно их количество для вызова заболевания.

Сам Мартин стирает полотенца раз в неделю. Это имеет смысл делать реже, если только вы не используете полотенце для вытирания глаз и рта, которое одновременно используется с человеком, страдающим от кишечной инфекции.