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Врач Умнов нашел ключ к здоровью сердца — секрет в банных процедурах

Здоровье

Регулярные посещения бани благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему и могут снижать риск сердечных заболеваний, по результатам исследования, проведенного специалистами Государственного университета просвещения. Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Александр Умнов подчеркивает, что кратковременные посещения бани создают эффект, аналогичный кардионагрузке, способствуя укреплению сердца и сосудов.

Врач Умнов нашел ключ к здоровью сердца — секрет в банных процедурах
Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Умнов подчеркивает важность соблюдения меры в бане, предупреждая от стремления устанавливать рекорды по времени в парилке. Воздействие влажного горячего воздуха при температуре до 60 градусов способствует активному потоотделению и охлаждению организма, что помогает избавлению от токсинов и шлаков, укрепляя иммунитет и улучшая кровообращение, положительно воздействуя на кожу и внутренние органы.

Банные процедуры также благотворно влияют на нервную систему, снижая уровень стресса и тревоги. Умнов отмечает, что регулярные посещения бани улучшают кровоснабжение кожи и стимулируют обменные процессы, способствуя ее омоложению. Также тепло в бане помогает снимать напряжение в суставах и мышцах, а также облегчает боли и спазмы.

Тем не менее, Умнов предупреждает о том, что есть категории людей, для которых посещение бани может быть небезопасным. Для лиц с лихорадкой, гипертонией, активной стадией туберкулеза, онкологическими заболеваниями и некоторыми другими состояниями крайне важно воздерживаться от посещения бани, чтобы избежать риска ухудшения заболевания из-за возможного усиления кровотока и повышенной нагрузки на сердце. Также он настоятельно рекомендует воздерживаться от употребления алкоголя в бане, так как это существенно увеличивает риск сердечных приступов и артериального давления.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
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