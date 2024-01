Врач Умнов нашел ключ к здоровью сердца — секрет в банных процедурах

Регулярные посещения бани благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему и могут снижать риск сердечных заболеваний, по результатам исследования, проведенного специалистами Государственного университета просвещения. Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Александр Умнов подчеркивает, что кратковременные посещения бани создают эффект, аналогичный кардионагрузке, способствуя укреплению сердца и сосудов.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.