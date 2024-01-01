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Иммунологи объяснили, почему не стоит тратить много денег на витамины

3:07
Здоровье

Никто еще не придумал универсальную таблетку, которая сделает вас красивыми и здоровыми. Не поддавайтесь на этот обман. Витамины представляют собой группу веществ, необходимых для нормального функционирования организма. Большинство из них человек получает из пищи, за исключением некоторых, таких как витамин D, который производится под воздействием ультрафиолетовых лучей, витамин A, который синтезируется из предшественников в организме, а также витамины K и B3, которые выделяются микробиотой кишечника.

Иммунологи объяснили, почему не стоит тратить много денег на витамины
Фото: openverse.org by erix! is licensed under CC BY 2.0.

Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) могут накапливаться в организме, в то время как водорастворимые (C и группа B) быстро выводятся с водой.

Зачем нам нужны витамины? Они не предоставляют энергию, не являются строительными блоками клеток и тканей. Фактически витамины выступают в роли помощников нашего организма, способствуя правильной работе ферментов и выполняя регуляторные функции как гормоны.

Необходимо также помнить о минеральных ионах — неорганических соединениях, необходимых для поддержания нормального осмотического давления. Некоторые из них входят в состав белков и нуклеиновых кислот.

Откуда можно получить витамины и минеральные ионы? Их источники присутствуют повсюду. Все продукты, которые вы употребляете, содержат в себе витамины и минералы. Фрукты, овощи, мясо, рыба, крупы, хлеб и молоко являются наиболее богатыми источниками.

Что не так с мультивитаминами? Кажется, что можно просто взять все необходимые витамины и упаковать их в одну таблетку. Но всё гораздо сложнее.

Совместимость витаминов имеет значение. Например, водорастворимые витамины следует принимать с водой, а жирорастворимые — с жирной пищей. Даже правильное растворение витаминов не гарантирует их правильной работы, учитывая таблицы совместимости витаминов и минералов.

Некоторые производители могут добавлять вредные компоненты, особенно в добавках для похудения, и не указывать их в составе. Дозировки также могут не соответствовать заявленным на упаковке.

И, конечно, стоимость таких мультивитаминов может быть неприемлемой для тех, кому они действительно нужны, что создает противоречие.

Какие добавки стоит принимать? Все же не все витамины бесполезны. Витамин D полезен для роста костей и усвоения кальция, цинк помогает бороться с простудой, а фолиевая кислота важна в период беременности.

В заключение, несмотря на то, что эффективность многих витаминных комплексов не доказана, фармацевтические компании продолжают выпускать дорогие и несбалансированные мультивитаминные комплексы. При выборе следует ориентироваться не только на красивую упаковку, но и на реальную необходимость компонентов, чтобы избежать возможных проблем.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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