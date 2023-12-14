Диетолог Мещерякова рассказала, как быстро похудеть к Новому году

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

До наступления Нового года осталось лишь две недели, и многие задаются вопросом, как быстро избавиться от лишних килограммов. Опытная диетолог и специалист в области здорового питания Татьяна Мещерякова поделилась методами быстрого снижения веса без ущерба для здоровья.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Первый и наиболее простой совет заключается в отказе от употребления простых углеводов, таких как хлеб, сладости и мучные изделия. Также рекомендуется сократить потребление жиров, особенно жирного мяса и сливочного масла. Увеличение потребления воды также способствует активизации обмена веществ и улучшению процессов пищеварения, сообщает "В Татарстане".

Кроме того, разгрузочные дни и использование интервального питания могут быть эффективными методами для достижения желаемого результата в похудении. Важно, однако, помнить, что экстремальные подходы, такие как голодание и избыточная физическая активность, могут негативно сказаться на здоровье. Поэтому рекомендуется придерживаться здорового и умеренного подхода к процессу похудения.