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Daily Mail: пиво и джин содержат меньше веществ, вызывающих тяжелое похмелье

1:44
Здоровье

Салли Адамс, преподаватель факультета психологии здоровья в Университете Бирмингема, напитки с низким содержанием конгенеров, особых веществ, могут вызвать менее сильное похмелье, как рассказала Daily Mail.

Daily Mail: пиво и джин содержат меньше веществ, вызывающих тяжелое похмелье
Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Адамс пояснила, что различные напитки содержат разное количество конгенеров — веществ, добавляемых в процессе брожения для улучшения вкуса, аромата и цвета напитка.

Некоторые исследования подтверждают, что напитки с высоким содержанием конгенеров, такие как красное вино, могут вызывать более тяжелые похмелья по сравнению с напитками, в которых конгенеров меньше, например, джином, пивом или водкой.

Ученые из университета Брауна в Массачусетсе провели исследование, чтобы подтвердить эту теорию. Трем группам участников предложили выпить колу без кофеина, водку или бурбон соответственно, после чего им было предложено оценить степень постинтоксикационного состояния.

Те, кто употребил бурбон, богатый конгенерами, испытали более тяжелое самочувствие.

Еще одним фактором, усугубляющим похмелье, является гистамин, содержащийся в сыре, мясе, рыбе, квашеной капусте и красном вине. Непереносимость гистамина связана с недостатком фермента, называемого диаминоксидазой.

Поэтому употребление красного вина может вызывать головную боль и расстройства кишечника у некоторых людей.

Тем не менее следует отметить, что не существует "безопасных" алкогольных напитков. Основным прогностическим фактором похмельного синдрома является количество употребленного алкоголя, а не его вид.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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