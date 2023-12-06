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Российские врачи назвали фильтр-кофе самым полезным вариантом приготовления напитка

1:48
Здоровье

Российские врачи представили информацию о пользе и вреде кофе. Специалисты утверждают, что людям с гипертонией, заболеваниями ЖКТ и сердечными проблемами категорически не рекомендуется употреблять напиток, а для всех остальных здоровых людей нормой считается три-четыре чашки в день.

Российские врачи назвали фильтр-кофе самым полезным вариантом приготовления напитка
Фото: openverse.org by BOMBMAN is licensed under CC BY 2.0.

Однако имеются противопоказания. Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом. Нарушение этой дозировки может привести к аритмии, расстройствам желудочно-кишечного тракта, обезвоживанию и нервному истощению у здорового человека.

"Обезвоживание, в свою очередь, снижает иммунитет и повышает риск заболеть гриппом или ОРВИ", — рассказал врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.

Тем не менее всё же существует польза от этого напитка. Кофеин, попадая в организм, повышает уровень дофамина в мозге и улучшает настроение и память. Кроме того, этот вещество усиливает ощущение бодрости, физическую и умственную активность, снижает сонливость и риск развития депрессии.

"Также в ряде научных работ показано наличие у кофе свойств, защищающих жизнеспособность нервных клеток", — сообщила врач-невролог Наталия Гурарий.

Она также добавила, что употребление этого напитка оказывает положительное влияние на болезнь Паркинсона и состояния, сопровождающиеся активным снижением памяти, сообщает портал "Е1".

Самым эффективным способом приготовления кофе является использование фильтра-кофе. При нём молотый кофе насыпается в фильтр-воронку, а затем горячая вода проходит через его слой.

8 полезных свойств кофе
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
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Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
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Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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