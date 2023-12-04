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Акушер-гинеколог Ерофеева предупредила об опасности йоги для беременных

1:21
Здоровье

Россиянок захлестнула новая мода на восточные практики, в том числе и йогу. В тренде оказались занятия и для беременных. Однако прежде, чем бежать и "просветляться", женщине в положении необходимо проконсультироваться с врачом, пояснила в беседе с Pravda.Ru акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, генеральный директор РАНиР, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.

Акушер-гинеколог Ерофеева предупредила об опасности йоги для беременных
Фото: https://www.trabzon.net.tr/

Как подчеркнула эксперт, йога может быть опасна в период беременности как для матери, так и для малыша.

"Возможно, у женщин есть риск прерывания беременности. Возможно, у неё были самопроизвольные выкидыши. Возможно, у неё как-то расположены органы особым образом", — пояснила акушер-гинеколог.

Ерофеева подчеркнула, что активность никто не отменял, спорт и прогулки на свежем воздухе полезны, однако, если речь идёт о сложных упражнениях, то необходимо проконсультироваться с врачом.

"Беременность ещё и выявляет разные слабые системы и органы, у женщины могут быть какие-то хронические заболевания, проблемы с суставами, с костным скелетом. То есть сказать, что всем полезна йога, и сидение в различных позах, и различные наклоны, нельзя", — резюмировала врач.

Безопасная йога в беременность. Запрещенные асаны
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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