SHOT: Российские врачи требуют запретить конфеты Skittles из-за способности вызвать рак

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа российских врачей бьет в набат: популярные у детей кислые разноцветные конфетки Skittles могут спровоцировать онкологические заболевания, а также вызывать бесплодие у девочек-подростков в дальнейшем.

Фото: Рекламный ролик конфет Skittles

Об этом 25 ноября сообщает Telegram-канал SHOT, со ссылкой на педиатров-гастроэнтерологов. Они готовят в Роспотребнадзор и Роскачество обращение о запрете производимых компанией Mars сладостей.

Вместе с поглощением конфет можно не только "поймать радугу", как говорится в рекламном ролике, но и букет болезней заодно.

Врачи обращают внимание на "вредный" состав конфет, куда прежде всего входит краситель Е171 (диоксид титана), который накаливаясь в организме может спровоцировать развитие онкологических заболеваний

Также содержащийся в конфетах эфир пропилпарабена может неблагоприятно влиять на фертильность, что подтверждено в ходе опытов над медицинскими крысами.

"В особой группе риска — девочки школьного возраста", — говорится в публикации ТГ-канала.

Диоксид титана и конфеты Skittles.