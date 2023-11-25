Врачи назвали группу крови лучших в интимных отношениях

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медицинские исследования выявили взаимосвязь между группой крови и мужским здоровьем. Носителей первой группы крови назвали половыми гигантами из-за наименьшего процента проблем в постели по статистике, в то время как у носителей второй, третьей и четвертой групп чаще возникают проблемы в сфере интимных отношений.

Фото: openverse.org by tyfn is licensed under CC BY-SA 2.0.

Представители первой группы крови считаются отличными любовниками, тогда как носители второй группы проявляют большую чувствительность, способную завести женщину всего лишь взглядом или прикосновением. Также упоминается, что мужчины с четвертой группой крови, согласно автору, способны на постоянную активность в половой жизни. Все же те, у кого первая группа крови, считаются особенно выносливыми в этом отношении.

КАК УЗНАТЬ ГРУППУ КРОВИ?