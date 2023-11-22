Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свыше 14,5 тыс. человек стали жертвами израильских обстрелов в Газе
Писатели Сорокин, Улицкая и Ерофеев назвали необоснованными обвинения в финансировании ВСУ
Доктор биологических наук Гельфанд развеял мифы о ГМО
Пранкеры Вован и Лексус позвонили певцу Шарлоту, притворившись Зеленским, и услышали гимн Украины
В Калининградской области будут штрафовать за "склонение к абортам"
Астрономы обнаружили самый старый и удалённый квазар
Через Харибский перевал открыта дорога в Дагестан
Финляндия подтвердила своё решение закрыть все КПП на границе с РФ, за исключением одного
Ученые раскрыли причину болезни печени у непьющих

Пластический хирург Алексанян назвал 4 операции, о которых чаще всего жалеют россиянки

3:03
Здоровье

Тенденции оказывают влияние не только на мир моды, но и на область пластической хирургии. Многие пациенты приходят к врачам с просьбой преобразить свой внешний вид, вдохновляясь обликом знаменитостей. Однако не все хирургические вмешательства обеспечивают успех, и многие из них уже давно находятся в черном списке у опытных пластических хирургов. Главный врач клиники Art Plastic доктор медицинских наук профессор Тигран Алексанян поделился своим мнением о тех операциях, которые следует избегать.

Пластический хирург Алексанян назвал 4 операции, о которых чаще всего жалеют россиянки
Фото: openverse by DFID - UK Department for International Development is licensed under CC BY 2.0

Удаление комков Биша

Жировые отложения в области щек, приобретенные еще в детстве, могут казаться дефектом, лишающим лицо выразительности. Многие женщины обращаются к пластическим хирургам с запросом на коррекцию скул, мечтая о подобных знаменитостях, как Анджелина Джоли. Хотя эта операция приносит ощутимые результаты, с течением времени кожа теряет упругость, и воздействие гравитации приводит к провисанию щек. Пустоты, образовавшиеся после удаления комков Биша, становятся неестественными впадинами, и, к сожалению, современная медицина не может устранить эти последствия пластической хирургии.

Броулифт

Операция броулифт представляет собой решение проблемы неудачного перманентного макияжа бровей. Однако результаты этой операции часто включают видимые рубцы, и для достижения красивых бровей требуется новый перманентный макияж. Эксперт отмечает, что нарисованные брови не могут заменить естественные, и попытки исправить последствия броулифта бессильны. Перебор с поднятием бровей может придать лицу вечный удивленный вид, выглядеть неестественно и даже странно, сообщает "Страсти".

Инстанос

Маленький, тонкий, вздернутый нос, получивший название "инстанос", стал популярным благодаря социальным сетям. Однако в реальной жизни этот нос выглядит неестественно и далеко не всем подходит. Ринопластика требует индивидуального подхода, и невозможно создать одинаковые носы для всех пациентов.

"Инстанос придает лицу искусственный вид и выглядит странно", — говорит Алексанян.

Булхорн

Операция по коррекции верхней губы, получившая название "булхорн", включает в себя вырезание участка кожи и подшивание верхней губы. Хотя такие операции рекомендуются только по показаниям, некоторые девушки обращаются за ними даже в случаях, когда анатомически они нецелесообразны. С возрастом кожа теряет упругость, и послеоперационные рубцы становятся видимыми, что выглядит неэстетично.

Алексанян подчеркнул, что все эти операции несут риски, и выбор пластического хирурга должен быть осмотрительным. Консультация с врачом и прислушивание к его советам помогут избежать нежелательных последствий.

Пластическая хирургия в Корее - смотреть перед поездкой!
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Нор Елена
Диагностирует и лечит аллергические и иммунокомпроментированные состояния
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Специалист Омельченко Евгений
Специализируется на проведении восстановления трудоспособности человека, используя различные методики, приемы воздействия физической культуры на организм человека
Популярное
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках

Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.

Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Выборы президента в Аргентине: новое экономическое чудо или крах? Алексей Гончаров Босния и Герцеговина находятся в плену внутренних раздоров и американских санкций Михаил Плисюк RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО Олег Володин
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
Последние материалы
Сбер планирует удвоить число терминалов для оплаты улыбкой на юге России до конца года
Чемпион по лёгкой атлетике: бегать на улице гораздо полезнее, чем по дорожке в зале
На встрече Остин приказал Зеленскому "победить в обороне"
Филипп Киркоров удивил фанатов появлением в дорогом костюме на показе Потемкиной
Суд рассмотрит иск к владелице Darvol на $1 млн 23 ноября
Медведь, причастный к многочисленным нападениям в Японии, найден мертвым рядом со своей последней жертвой
Японские ученые сообщили об источниках "призрачных частиц", направленных на Землю
Экономист Лавровский рассказал о том, как повлияет запрет торговли иностранными акциями на российскую экономику
Politico: оппоненты Трампа объединяются в поддержку его соперницы Хейли
Глава "Моссада" встретится с премьером Катара для уточнения деталей сделки с ХАМАС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников