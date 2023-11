Your browser does not support the audio element.

Тенденции оказывают влияние не только на мир моды, но и на область пластической хирургии. Многие пациенты приходят к врачам с просьбой преобразить свой внешний вид, вдохновляясь обликом знаменитостей. Однако не все хирургические вмешательства обеспечивают успех, и многие из них уже давно находятся в черном списке у опытных пластических хирургов. Главный врач клиники Art Plastic доктор медицинских наук профессор Тигран Алексанян поделился своим мнением о тех операциях, которые следует избегать.

Фото: openverse by DFID - UK Department for International Development is licensed under CC BY 2.0