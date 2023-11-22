Пластический хирург Алексанян назвал 4 операции, о которых чаще всего жалеют россиянки

3:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тенденции оказывают влияние не только на мир моды, но и на область пластической хирургии. Многие пациенты приходят к врачам с просьбой преобразить свой внешний вид, вдохновляясь обликом знаменитостей. Однако не все хирургические вмешательства обеспечивают успех, и многие из них уже давно находятся в черном списке у опытных пластических хирургов. Главный врач клиники Art Plastic доктор медицинских наук профессор Тигран Алексанян поделился своим мнением о тех операциях, которые следует избегать.

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Удаление комков Биша

Жировые отложения в области щек, приобретенные еще в детстве, могут казаться дефектом, лишающим лицо выразительности. Многие женщины обращаются к пластическим хирургам с запросом на коррекцию скул, мечтая о подобных знаменитостях, как Анджелина Джоли. Хотя эта операция приносит ощутимые результаты, с течением времени кожа теряет упругость, и воздействие гравитации приводит к провисанию щек. Пустоты, образовавшиеся после удаления комков Биша, становятся неестественными впадинами, и, к сожалению, современная медицина не может устранить эти последствия пластической хирургии.

Броулифт

Операция броулифт представляет собой решение проблемы неудачного перманентного макияжа бровей. Однако результаты этой операции часто включают видимые рубцы, и для достижения красивых бровей требуется новый перманентный макияж. Эксперт отмечает, что нарисованные брови не могут заменить естественные, и попытки исправить последствия броулифта бессильны. Перебор с поднятием бровей может придать лицу вечный удивленный вид, выглядеть неестественно и даже странно, сообщает "Страсти".

Инстанос

Маленький, тонкий, вздернутый нос, получивший название "инстанос", стал популярным благодаря социальным сетям. Однако в реальной жизни этот нос выглядит неестественно и далеко не всем подходит. Ринопластика требует индивидуального подхода, и невозможно создать одинаковые носы для всех пациентов.

"Инстанос придает лицу искусственный вид и выглядит странно", — говорит Алексанян.

Булхорн

Операция по коррекции верхней губы, получившая название "булхорн", включает в себя вырезание участка кожи и подшивание верхней губы. Хотя такие операции рекомендуются только по показаниям, некоторые девушки обращаются за ними даже в случаях, когда анатомически они нецелесообразны. С возрастом кожа теряет упругость, и послеоперационные рубцы становятся видимыми, что выглядит неэстетично.

Алексанян подчеркнул, что все эти операции несут риски, и выбор пластического хирурга должен быть осмотрительным. Консультация с врачом и прислушивание к его советам помогут избежать нежелательных последствий.

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