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Реабилитолог Мавричев назвал главные способы профилактики инсульта

1:57
Здоровье

Инсульт представляет собой нарушение кровообращения в головном мозге, что приводит к различным проблемам в организме из-за нарушения доступа крови к внутренним органам. Врач-реабилитолог Николай Мавричев подчеркивает, что многие болезни связаны с микроциркуляцией крови, и инсульт не исключение.

Реабилитолог Мавричев назвал главные способы профилактики инсульта
Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Одним из факторов нарушения кровотока является напряжение мышц в шее, что приводит к уменьшению кровообращения в мозге, нехватке кислорода и отмиранию мягких тканей. Это, в свою очередь, приводит к нарушению речевых, двигательных и других функций организма.

Снижение функции кишечника и почек, стресс, курение, переохлаждение и нервы также могут вызвать перенапряжение сосудов и способствовать возникновению инсульта.

Для профилактики инсульта рекомендуется использовать различные методы, включая массаж внутренних органов. Медицинские массажи помогают снять напряжение и поддерживать функционирование внутренних органов, а самомассаж способствует снятию спазма и восстановлению кровотока.

Важно также уделять внимание заботе о желудочно-кишечном тракте и очищению организма от токсинов. Детоксы, разгрузочные дни, коррекция диеты и добавление в рацион больше полезных продуктов, таких как овощи и фрукты, могут быть полезны.

Разминка болевых точек в шейном отделе также может служить профилактикой инсульта, так как это способствует улучшению кровотока через вены, питающие мозг, сообщает Газета.Ru.

Стресс является еще одним фактором, способствующим инсульту. Для предотвращения инсультов важно обеспечивать организм полноценным отдыхом, включая дыхательные практики, хороший сон, занятия спортом, йогу и другие методы релаксации.

Симптомы, причины и лечение ишемического инсульта
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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