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Врач Тамаева рассказала причины "выпадения матки" и кому это грозит

1:28
Здоровье

Эта патология известна как пролапс органов малого таза или выпадение матки, и врач рассказывает о ее проявлениях, рисках и предупреждающих признаках. Пролапс органов малого таза представляет собой состояние, при котором стенки влагалища и органы малого таза, такие как матка, мочевой пузырь и кишечник, опускаются.

Врач Тамаева рассказала причины "выпадения матки" и кому это грозит
Фото: Нейросеть Шедеврум

Кандидат медицинских наук Фатима Тамаева поясняет, почему матка может выпасть и кто подвержен этому риску. Она утверждает, что пролапс сопровождается выходом органов частично или полностью через половую щель. Главной причиной этой патологии является ослабление связок и мышц диафрагмы, тазового дна и передней брюшной стенки. Под воздействием различных факторов мышечный аппарат перестает поддерживать органы в правильном анатомическом положении, что приводит к их опущению, сообщает doctorpiter.

Врач отмечает, что патология чаще всего выявляется у женщин пожилого возраста, особенно после 60 лет. Около половины женщин, рожавших естественным путем, также сталкиваются с генитальным пролапсом. В группе риска находятся также женщины, занимающиеся тяжелым физическим трудом с подъемом и переносом тяжестей, лица с избыточным весом и те, кто ведет малоподвижный образ жизни.

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Опущение и выпадение матки и стенок влагалища
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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