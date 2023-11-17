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Врач Кондрахина: Храп может быть причиной утренней усталости

1:20
Здоровье

Утреннюю усталость могут вызывать различные факторы, указывающие на внутренние проблемы с организмом, по словам врача-терапевта Андрея Кондрахина. Он отметил, что одной из причин может быть перевозбуждение организма, связанное с нарушением режима труда и отдыха, что приводит к стрессу и напряжению.

Врач Кондрахина: Храп может быть причиной утренней усталости
Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Кондрахин также отметил, что хронический стресс может оказать влияние на утреннее состояние, а храп вызывает нехватку кислорода, что мешает мозгу полноценно отдыхать во время сна. Проблемы со сном могут быть связаны также с гипертонией и хронической сердечной недостаточностью, когда сердце работает менее эффективно, затрудняя перекачку крови по сосудам.

Врач также упомянул, что диабет может быть причиной утренней разбитости, так как из-за нехватки глюкозы человек может ощущать усталость после сна. При гипотиреозе (снижении функции щитовидной железы) возникает энергетический голод, который нельзя восполнить во время сна. Для устранения утренней усталости, врач рекомендует выявить причину и попытаться её устранить, так как только после этого организм сможет полноценно восстанавливаться ночью, и утреннее чувство разбитости исчезнет.
 
 
 
 

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ХРАП. Причины и лечение храпа
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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