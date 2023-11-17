Эксперт Горев назвал главные риски преждевременных родов

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Международный день недоношенных детей, который пришелся на 17 ноября, главный внештатный специалист-неонатолог Департамента здравоохранения Москвы, Валерий Горев, выделил основные факторы риска преждевременных родов. Он отметил, что худоба, многоплодная или не запланированная беременность, а также курение являются главными среди них.

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"К основным факторам риска преждевременных родов относятся индекс массы тела при беременности менее 18,5 и курение будущей мамы. А также такие риски могут наступить, если беременность не запланирована, имеется многоплодная беременность или в анамнезе уже есть преждевременные роды", — подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что на процесс беременности могут влиять хронические инфекции и особенности заболеваний женской репродуктивной системы. Важным моментом является предгравидарная подготовка будущих родителей, как направленное на подготовку организма к вынашиванию и рождению ребенка мероприятие. Он также подчеркнул, что мужской фактор, включая возраст отца ребенка, не играет существенной роли в вопросе преждевременных родов.

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Эксперты назвали основные причины преждевременных родов