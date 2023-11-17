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Эксперт Горев назвал главные риски преждевременных родов

1:15
Здоровье

В Международный день недоношенных детей, который пришелся на 17 ноября, главный внештатный специалист-неонатолог Департамента здравоохранения Москвы, Валерий Горев, выделил основные факторы риска преждевременных родов. Он отметил, что худоба, многоплодная или не запланированная беременность, а также курение являются главными среди них.

Эксперт Горев назвал главные риски преждевременных родов
Фото: openverse by flequi is licensed under CC BY 2.0

"К основным факторам риска преждевременных родов относятся индекс массы тела при беременности менее 18,5 и курение будущей мамы. А также такие риски могут наступить, если беременность не запланирована, имеется многоплодная беременность или в анамнезе уже есть преждевременные роды", — подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что на процесс беременности могут влиять хронические инфекции и особенности заболеваний женской репродуктивной системы. Важным моментом является предгравидарная подготовка будущих родителей, как направленное на подготовку организма к вынашиванию и рождению ребенка мероприятие. Он также подчеркнул, что мужской фактор, включая возраст отца ребенка, не играет существенной роли в вопросе преждевременных родов.

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Эксперты назвали основные причины преждевременных родов
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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