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Врач-терапевт Лапа рассказала о риске от контрастного душа: можно простудиться

1:52
Здоровье

Укреплять организм и повышать общий тонус необходимо каждому человеку, но каждый выбирает свои методы. Одним из распространённых способов является контрастный душ, он основан на чередовании горячей и холодной воды во время принятия душа. Однако есть мнения, что контрастный душ может быть как полезным, так и вредным для здоровья. Об этом Pravda.ru рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Врач-терапевт Лапа рассказала о риске от контрастного душа: можно простудиться
Фото: https://img2.gorod.lv/images/news_item_in_cifs/pic/269405/big/goryachaya_voda.jpg?v=1463596675

“Все считают, что контрастный душ – это для закаливания организма. Но все дело в том, что многие пациенты, которые не знают о своих проблемах, начинают использовать контрастный душ и заболевают. И это случается достаточно часто. И потом, когда начинаешь выяснять, что было причиной заболевания простудного, как они считают, то это обязательно был либо контрастный душ, либо какие-то серьёзные процедуры, например, они ходили в сауну, а потом – в бассейн. Опять же это контрастная процедура”, - поделилась эксперт.

Контрастный душ делается один раз в день с утра. Данную процедуру можно делать с любого возраста, если организм здоров.

“Я бы больше рекомендовала иммунные души. Иммунные души – это когда температура воды 37 градусов, даже можно чуть больше. Мы начинаем снизу, то есть сначала ноги, потом – руки, потом всё тело по кругу восстанавливаем, потом поливаем голову. И у нас пот выступает на лбу, таким образом мы запускаем венозное кровоснабжение, лимфодренаж и сосудистое кровоснабжение. Вот это более разумно. После этого отдохнуть надо минут 15. С моей точки зрения, более разумны лимфодренажные души, чем контрастные” - объяснила врач-терапевт.

 

 

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Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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