Онколог Марина Шорина объяснила, как должен выглядеть образ жизни человека, который хочет снизить риск появления рака.
По её словам, прежде всего нужно придерживаться здорового питания. Если у пациента есть какое-либо гастроэнтерологическое заболевание, ему следует соблюдать рекомендации доктора при выборе продуктов, уточнила специалист. Она также обратила внимание на важность разнообразного рациона, богатого полезными веществами.
Как подчеркнула врач в беседе с РИАМО, во избежание онкологии необходимо перестать курить. Вместо этого она посоветовала россиянам сделать выбор в пользу умеренных физических нагрузок, например, пробежек, танцев, скалолазания, тенниса и йоги.
Она добавила, что для снижения риска рака нужно своевременно выявлять и правильно лечить различные хронические болезни.
Кроме того, Шорина призвала минимизировать чрезмерное воздействие ультрафиолета на кожу, поскольку из-за солнечных ожогов могут начаться патологические изменения в организме.
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