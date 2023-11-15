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Врач-онколог Шорина объяснила связь между образом жизни и риском развития рака

Здоровье

Онколог Марина Шорина объяснила, как должен выглядеть образ жизни человека, который хочет снизить риск появления рака.

Врач-онколог Шорина объяснила связь между образом жизни и риском развития рака
Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

По её словам, прежде всего нужно придерживаться здорового питания. Если у пациента есть какое-либо гастроэнтерологическое заболевание, ему следует соблюдать рекомендации доктора при выборе продуктов, уточнила специалист. Она также обратила внимание на важность разнообразного рациона, богатого полезными веществами.

Как подчеркнула врач в беседе с РИАМО, во избежание онкологии необходимо перестать курить. Вместо этого она посоветовала россиянам сделать выбор в пользу умеренных физических нагрузок, например, пробежек, танцев, скалолазания, тенниса и йоги.

Она добавила, что для снижения риска рака нужно своевременно выявлять и правильно лечить различные хронические болезни.

Кроме того, Шорина призвала минимизировать чрезмерное воздействие ультрафиолета на кожу, поскольку из-за солнечных ожогов могут начаться патологические изменения в организме.

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Рак. Как избежать онкологии? Советы квалифицированного врача. Профилактика онкологии
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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