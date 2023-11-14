Гастроэнтеролог Наталья Белова в беседе с Pravda.Ru объяснила, как правильно жевать жевательную резинку без вреда для здоровья.
Врач расказала, что жевательная резинка сама по себе не является вредной для организма, однако следует учитывать несколько нюансов.
"Неконтролируемое жевание резинок может привести к негативным последствиям. Постоянное и интенсивное жевание может вызвать перенапряжение челюстно-височных суставов и привести к болевым ощущениям в области лица и головы. Кроме того, излишнее потребление резинок с использованием сахара может способствовать развитию кариеса и других проблем с зубами", — объяснила медик.
Белова посоветовала выбирать безсахарные резинки, чтобы свести к минимуму риск развития кариеса.
"Рекомендуется жевать резинку не дольше 20-30 минут в последовательности, а затем избегать жвачку в течение примерно часа, чтобы дать челюстным суставам и мышцам расслабиться. Однако, в основном, жевательная резинка без регулярного употребления или с избеганием излишнего нагрузки на челюсти не имеет временных ограничений, которые могут вызвать противопоказания", — сказала врач.
Гастроэнтерог отметила, что сущетсвует и польза от жевательной резинки.
"Жевательное движение помогает стимулировать выработку слюны, что способствует естественной защите десен и зубов от бактерий и кислотных атак. Кроме того, жевательная резинка может помочь в снижении уровня стресса и тревожности, а также улучшить память и концентрацию. Однако, следует помнить о правильном выборе резинки и регулярном посещении стоматолога для поддержания здоровья полости рта", — предупредила эксперт.
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