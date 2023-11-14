Врач-гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде жевательной резинки

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог Наталья Белова в беседе с Pravda.Ru объяснила, как правильно жевать жевательную резинку без вреда для здоровья.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Врач расказала, что жевательная резинка сама по себе не является вредной для организма, однако следует учитывать несколько нюансов.

"Неконтролируемое жевание резинок может привести к негативным последствиям. Постоянное и интенсивное жевание может вызвать перенапряжение челюстно-височных суставов и привести к болевым ощущениям в области лица и головы. Кроме того, излишнее потребление резинок с использованием сахара может способствовать развитию кариеса и других проблем с зубами", — объяснила медик.

Белова посоветовала выбирать безсахарные резинки, чтобы свести к минимуму риск развития кариеса.

"Рекомендуется жевать резинку не дольше 20-30 минут в последовательности, а затем избегать жвачку в течение примерно часа, чтобы дать челюстным суставам и мышцам расслабиться. Однако, в основном, жевательная резинка без регулярного употребления или с избеганием излишнего нагрузки на челюсти не имеет временных ограничений, которые могут вызвать противопоказания", — сказала врач.

Гастроэнтерог отметила, что сущетсвует и польза от жевательной резинки.

"Жевательное движение помогает стимулировать выработку слюны, что способствует естественной защите десен и зубов от бактерий и кислотных атак. Кроме того, жевательная резинка может помочь в снижении уровня стресса и тревожности, а также улучшить память и концентрацию. Однако, следует помнить о правильном выборе резинки и регулярном посещении стоматолога для поддержания здоровья полости рта", — предупредила эксперт.

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