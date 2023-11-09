Минздрав: добавки к вейпам вредят здоровью, лучше всего их запретить

В Минздраве заявили, что добавки к вейпам наносят вред здоровью, поэтому лучшим вариантом будет их запретить. Как пояснила РИА Новости руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России д. м.н Маринэ Гамбарян, вред наносят ингредиенты, которые входят в состав аэрозолей электронных сигарет.

Фото: https://www.deccanherald.com/

"Поэтому норма закона, устанавливающая запрет на ингредиенты в составе вейпов и электронных сигарет, повышающих привлекательность этой продукции, в частности для подростков и молодёжи, а также веществ, вызывающих или усиливающих никотиновую зависимость — пожалуй, самая эффективная мера, способная защитить здоровье граждан, детей и подростков от воздействия этих продуктов и его последствий", — указала эксперт.

При этом представитель Минздрава подчеркнула, что подробное описание вредных веществ добавок вейпа, как и обоснование их вредного влияния на организм, есть в представленном ведомством списке предложенных к запрету веществ. Гамбарян уверена, что подобный список должен быть исчерпывающим.

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