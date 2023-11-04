Боль в животе может быть следствием стресса

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стресс, помимо психологических проблем, может быть причиной сбоев в работе организма. На это обратил внимание врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Фото: wikimedia.org by Madin2012 is licensed under CC BY-SA 4.0

Терапевт отметил, что иногда результатом стресса становится боль в животе. Врач объяснил, что во время еды человек чувствует себя в безопасности. В этот период активизируется парасимпатическая нервная система, во время работы которой происходит интенсивное выделение желудочного сока и правильное функционирование кишечника.

А когда человек испытывает стресс, включается симпатическая нервная система, отвечающая за блокировку кишечника и желудка.

"Симпатическая нервная система блокирует работу желудочно-кишечного тракта, потому что мозг подает сигнал, что сейчас надо бежать от опасности, а не принимать пищу. А с полным желудком это делать тяжело. Организм блокирует кишечник, чтобы не было никаких намеков на прием пищи", — рассказал Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой".

Результатом работы симпатической нервной системы становится нарушения пищеварения, дискомфорт в животе, вздутие и слабость, добавил врач. Во время стресса организм даёт сигнал ЖКТ не переваривать пищу.

А вот определить, болит живот от нервов или дело в заболевании ЖКТ может только терапевт или гастроэнтеролог, добавил Кондрахин.

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