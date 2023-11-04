Диетолог Зубарева назвала продукт, который снижает уровень холестерина и сахара в крови

2:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Наталья Зубарева поделилась информацией о полезных свойствах тыквенных семечек. Они могут способствовать снижению уровня холестерина в крови благодаря наличию магния. Тыквенные семечки также содержат растительные волокна, которые необходимы для нормального пищеварения и оптимальной работы желудочно-кишечного тракта.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик отмечает, что эти семечки богаты различными микроэлементами, включая магний, который помогает снизить уровень холестерина в крови и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Он также способствует укреплению нервной системы и улучшению сна.

Тыквенные семечки содержат марганец, который регулирует обмен жиров и углеводов, а также помогает в регулировании уровня инсулина, что помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Марганец, так же как и магний, способствует восстановлению нервной системы, сообщает MEDIKFORUM.RU.

Семена тыквы содержат тритерпеноиды с противовирусными свойствами и L-триптофан, который участвует в образовании серотонина, мелатонина и холина. Серотонин, известный как "гормон счастья", играет важную роль в организме, а мелатонин помогает обеспечить полноценный сон. Холин используется для борьбы с высоким холестерином, улучшения памяти и защиты печени. Он также способствует восстановлению и поддержанию целостности клеточных мембран головного мозга и нервных волокон, считается природным антидепрессантом и ноотропом.

Тыквенные семечки богаче магнием в 10 раз и железом в 4 раза по сравнению с семенами подсолнечника. Они также содержат витамины А и Е, которые помогают сохранить молодость кожи, так как жирные кислоты увлажняют ее изнутри и предотвращают появление морщин.

Рекомендуется употреблять около 100 граммов тыквенных семечек в день, но не более 20 семечек за один раз. Тем не менее, следует избегать их употребления при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта с повышенной кислотностью, а также при различных формах кишечной непроходимости, гастритах, колитах или язвах желудка и двенадцатиперстной кишки. Имейте в виду, что тыква может вызвать аллергическую реакцию, поэтому аллергикам следует быть осторожными при употреблении тыквенных семечек.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Вот что будет, если есть семена тыквы каждый день (Вот это да)