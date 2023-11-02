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Макароны можно есть часто, если не объедаться ими и выбирать виды из грубых сортов пшеницы

1:51
Здоровье

Врач эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская в разговоре с Pravda.Ru рассказала, какие стоит выбирать макароны и как их нужно есть, чтобы не навредить здоровью и получить от этого блюда максимум пользы.

Макароны можно есть часто, если не объедаться ими и выбирать виды из грубых сортов пшеницы
Фото: openverse.org by CyboRoZ is licensed under CC BY 2.0

Эксперт считает, что любителям макарон главное помнить две вещи — есть их в меру и выбирать виды, сделанные из грубых сортов пшеницы.

"Главное правило в эндокринологии или диетологии — это есть не досыта. И, в общем-то, если макароны из грубых сортов пшеницы, то они даже полезны. И, в общем-то, даже полезной едой можно навредить нашему организму. Поэтому если мы будем употреблять макароны из грубых сортов пшеницы в порционном количестве, то это абсолютно безвредно и это можно на регулярной основе", — рассказала Рождественская.

Диетолог добавила, что для того, чтобы макароны принесли ещё больше пользы, к ним нужно добавлять овощи, богатые клетчаткой.

Что касается оптимального способа приготовления пасты, лучше всего её чуть-чуть не доварить, то есть приготовить Al dente.

"Если мы рассматриваем все продукты, которые преимущественно содержат углеводы, то чем медленнее будет повышать сахар этот продукт, тем он полезнее. Поэтому есть такое понятие, как недоварить Al dente, то есть это будет означать, что сахар будет медленнее повышаться, и тем самым риски поправиться будут меньше", — пояснила Рождественская.

Эксперт добавила, что пищевая ценность и польза макарон также и от того, какие ещё компоненты будут добавлены к ним для улучшения вкусовых качеств. Самая главная опасность в этом блюде — это соусы, которые подаются к макаронам, подчеркнула диетолог.

 

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Что нужно знать о макаронах. Макароны - польза и вред для организма.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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