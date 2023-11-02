Врач Чудинская: Шаткость при ходьбе может быть признаком инсульта

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мозг — это центральный орган центральной нервной системы человека, ответственный за регулирование и координацию функций организма. Любое нарушение мозгового кровообращения может привести к инсульту, который характеризуется гибелью клеток головного мозга вследствие либо кровоизлияния, либо ишемического повреждения этих клеток. Врач-невролог высшей категории Галина Чудинская предоставила информацию об основных признаках инсульта и лицах, подверженных более высокому риску его возникновения.

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Те, кто подвержен более высокому риску инсульта, — это в первую очередь мужчины. Инсульт часто является результатом неконтролируемой гипертонии или атеросклероза кровеносных сосудов головного мозга. Мужчины также реже проходят регулярные медицинские осмотры и могут несерьезно относиться к таким важным показателям здоровья, как кровяное давление и уровень холестерина в крови. Кроме того, риск инсульта возрастает с возрастом, поскольку с возрастом у людей появляется все больше заболеваний, некоторые из которых могут привести к нарушениям мозгового кровообращения.

Общие признаки инсульта включают:

Асимметрия лица.

Невнятная речь и двоение в глазах.

Головокружение, неустойчивость при ходьбе и слабость в конечностях, обычно поражающие одну сторону тела.

При появлении любого из этих признаков необходима немедленная госпитализация. По словам доктора Чудинской из АО "Медицина", клиники академика Ройтберга, чем раньше пациент, перенесший инсульт, получит медицинскую помощь, тем выше шансы на его выздоровление.

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Первые симптомы и признаки инсульта: как распознать инсульт?