Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Германия готовится к обороне в случае гипотетической войны в Европе
Оптовый рынок снижает цены на топливо, Но АЗС пока не спешат подстроиться
Сексолог Шевченко назвал главную причину, по которой исчезает интерес к сексу
Прохор Шаляпин проиграл соцработнику в "Перепой звезду" с разгромным счётом
Изменения в мозге у женщин во время менструального цикла: открытия ученых из UCSB
Невролог посоветовал проверять уровень глюкозы в крови для профилактики инсульта
Дочь Пригожина рассказала о микроинсульте и опасности стресса в своей жизни
Фанаты "Марселя" закидали камнями автобус с игроками "Лиона"
Украинцы просят помощи у России в возвращении отнятых Западом детей, заявил Лукьянцев

Профессор Конев рассказал, что нужно делать для предотвращения инсульта

1:03
Здоровье

Профессор, доктор медицинских наук и врач-кардиолог Юрий Конев подчеркнул важность диспансеризации для снижения риска инсульта. Он отметил, что даже у молодых людей причинами инсульта могут быть низкая физическая активность, неправильное питание и генетическая предрасположенность. Для предотвращения инсульта в молодом возрасте необходимо соблюдать правильное питание, поддерживать активный образ жизни и регулярно проходить медицинское обследование.

Профессор Конев рассказал, что нужно делать для предотвращения инсульта
Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Конев подчеркнул важность следить за физическими параметрами, измерять давление, проводить ЭКГ и сдавать анализы в молодом возрасте. Это позволит проводить более раннюю профилактику и снижать риск развития инсульта.

Евгений Шляхто, главный внештатный специалист по кардиологии Министерства здравоохранения РФ, также подчеркнул, что курение существенно увеличивает риск инсульта, но отказ от этой привычки спустя два года снизит вероятность заболевания вдвое.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Реабилитация после инсульта ► 7 главных вещей, которые необходимо сделать!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Популярное
Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний

Столетие исследований свидетельствует о том, что употребление продуктов, обогащенных полифенолами, может предотвращать сердечные заболевания и болезнь Альцгеймера

Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний
Певица Вика Цыганова заявила о двойной жизни Олега Газманова после выступления в Дубае
Певица Вика Цыганова обвинила Олега Газманова в лицемерии
В Волновахе расстреляна семья из девяти человек, включая двух детей
Важные факторы риска и профилактика инсульта: советы кардиолога
Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев Когда-то Шпицберген был русским Сергей Лебедев Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова Михаил Плисюк
С протянутой рукой: Галкин* стал новым солистом группы "Ласковый Май"
В Москве школьник обещал расстрелять одноклассников из-за травли с их стороны
Ученые нашли способ защитить больше людей от инсульта
Ученые нашли способ защитить больше людей от инсульта
Последние материалы
Дочь Пригожина рассказала о микроинсульте и опасности стресса в своей жизни
Фанаты "Марселя" закидали камнями автобус с игроками "Лиона"
Украинцы просят помощи у России в возвращении отнятых Западом детей, заявил Лукьянцев
Росавиация: аэродром Махачкалы освобождён от несанкционированно проникших туда людей
Вика Цыганова обвинила Дудя* в фейковом интервью
Израиль после беспорядков в Махачкале призвал РФ обеспечить безопасность евреев
Певица Максим рассказала, что у нее хотели забрать детей ради имущества
Министр нацполитики Чечни высказался против антисемитских акций в Махачкале
Профессор Конев рассказал, что нужно делать для предотвращения инсульта
Врач Сутормин рассказал, что инсульт может поразить в любом возрасте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников