Профессор, доктор медицинских наук и врач-кардиолог Юрий Конев подчеркнул важность диспансеризации для снижения риска инсульта. Он отметил, что даже у молодых людей причинами инсульта могут быть низкая физическая активность, неправильное питание и генетическая предрасположенность. Для предотвращения инсульта в молодом возрасте необходимо соблюдать правильное питание, поддерживать активный образ жизни и регулярно проходить медицинское обследование.
Конев подчеркнул важность следить за физическими параметрами, измерять давление, проводить ЭКГ и сдавать анализы в молодом возрасте. Это позволит проводить более раннюю профилактику и снижать риск развития инсульта.
Евгений Шляхто, главный внештатный специалист по кардиологии Министерства здравоохранения РФ, также подчеркнул, что курение существенно увеличивает риск инсульта, но отказ от этой привычки спустя два года снизит вероятность заболевания вдвое.
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