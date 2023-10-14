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Диетолог Челик поделилась списком продуктов, которые защитят от рака

1:20
Здоровье

Диетолог из Medicana Bahсelievler Hospital, Сена Челик, поделилась списком продуктов, которые могут снизить риск развития рака, сообщает Turkiye.

Диетолог Челик поделилась списком продуктов, которые защитят от рака
Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

По мнению врача, зеленые листовые овощи, цитрусовые, морковь, томаты и брокколи богаты антиоксидантами, такими как витамин C и бета-каротин, а также клетчаткой. Цельнозерновая пшеница, овес и коричневый рис содержат большое количество клетчатки, что способствует снижению риска развития рака толстой кишки.

Доктор рекомендует избегать красного мяса и обработанных мясных продуктов, предпочитая курятину, индейку, рыбу, фасоль и чечевицу.

Также полезные жиры, обладающие противовоспалительными свойствами и способствующие снижению риска рака, можно получить из оливкового масла, авокадо, грецких орехов и жирной рыбы, такой как лосось.

"Регулярные физические упражнения и соблюдение здорового питания могут помочь контролировать вес и снизить риск онкологии. Чрезмерное употребление алкоголя также может привести к некоторым видам рака, в частности раку полости рта, горла, пищевода, печени и молочной железы". — подчеркнула диетолог.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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