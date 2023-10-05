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Новое исследование: гены могут повлиять на ваше решение стать вегетарианцем

4:10
Здоровье

Последние исследования выявили ряд генов, которые, возможно, имеют связь с вегетарианством, хотя ученые пока не имеют точного понимания, как эти гены могут влиять на выбор диеты.

Новое исследование: гены могут повлиять на ваше решение стать вегетарианцем
Фото: openverse

С помощью анализа геномов более 335 000 человек и использования анкет для оценки их потребления мяса, исследователи обнаружили одну точку в геноме человека — rs72884519 на хромосоме 18, которая сильно коррелирует с выбором вегетарианской диеты. Отдельные исследования также выявили три варианта генов — NPC1, RMC1 и RIOK3, находящиеся в той же области, связанной с вегетарианством, а также 31 другой ген, находящихся в разных частях генетического кода и возможно играющих роль в выборе вегетарианской диеты.

Пока неясно, каким образом эти гены могут влиять на решение людей стать вегетарианцами и как они связаны с физиологией этого выбора. Однако результаты, опубликованные в журнале PLOS One, открывают путь для дальнейших исследований, направленных на выяснение роли генетики в выборе диеты.

Люди решают стать вегетарианцами по разным причинам, включая религиозные, культурные, этические соображения, а также обеспокоенность окружающей средой и здоровьем. Влияние наших диетических предпочтений зависит не только от наших вкусов, но также от нашего метаболизма и того, как пищевые продукты воздействуют на наш организм. В хотя гены могут влиять на наши вкусовые предпочтения, связь между генетикой и вегетарианством до сих пор мало изучена.

В этом новом исследовании ученые сравнили геномы 5325 вегетарианцев с геномами 329 455 невегетарианцев, используя данные Британского биобанка, огромного репозитория медицинских и генетических данных взрослых в Великобритании. Чтобы классифицировать участников, исследователи использовали два опросника, которые позволили оценить их потребление пищи за прошлый год и за последние 24 часа. Вегетарианцами считались те, кто избегал употребления мяса животных или продуктов, полученных из него.

Исследование не раскрывает непосредственного механизма, через который гены, связанные с вегетарианством, влияют на диетические решения людей, но ученые предполагают несколько гипотез. Например, некоторые из этих генов, такие как NPC1 и RMC1, участвуют в обмене липидами и функционировании мозга, что может сказываться на способности человека придерживаться вегетарианской диеты.

Важно отметить, что это исследование ограничивается одной популяцией (белые жители Великобритании) и полагается на самоотчетность участников о своей диете, что может снизить обобщаемость результатов на другие группы и подвергнуть сомнению их надежность.

"Геномная область rs72884519 связана с потреблением мяса, и варианты генов, возможно, взаимосвязаны с предпочтением мяса и его потреблением. Однако она также указывает на различия в образе жизни и окружающей среде между вегетарианцами и мясоедами, которые могут также оказывать влияние на диетические решения. Таким образом, дополнительные исследования необходимы для полного понимания того, как эта геномная область связана с потреблением пищи" — Джоан Коул, эксперт в области биомедицинской информатики.

Данное исследование открывает новые перспективы для исследований в области генетики и ее влияния на диетические решения людей, и возможно, в будущем это позволит предоставлять более индивидуализированные рекомендации по питанию.

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Вегетарианцы vs Мясоеды. Какой тип питания лучше для вашего здоровья?
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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