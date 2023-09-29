SciTechDaily: ночная потливость может сигнализировать о болезни Альцгеймера

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно результатам исследования учёных из Питтсбургского университета в США, ночная потливость может свидетельствовать о болезни Альцгеймера. Об этом пишет SciTechDaily.

Фото: "Grandfather" by ☺ Lee J Haywood is licensed under CC BY-SA 2.0.

В ходе тестирования испытуемые носили специальные браслеты с датчиками, которые фиксировали их температуру тела и интенсивность потоотделения.

У тех женщин, которые страдали от интенсивных приливов жара, было выявлено сниженное соотношение белковых фрагментов бета-амилоидов 42/40 в плазме крови. Учёные объяснили, что это является признаком наличия высоких скоплений белка в мозге, которые способствуют развитию болезни Альцгеймера.

Самый высокий риск развития болезни Альцгеймера у тех, кто чаще всего страдает от ночной потливости, пояснили эксперты.

Исследователи подчеркнули, что пожилым людям следует знать о существовании этого биомаркера, чтобы диагностика и лечение были начаты как можно раньше.

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