Согласно результатам исследования учёных из Питтсбургского университета в США, ночная потливость может свидетельствовать о болезни Альцгеймера. Об этом пишет SciTechDaily.
В ходе тестирования испытуемые носили специальные браслеты с датчиками, которые фиксировали их температуру тела и интенсивность потоотделения.
У тех женщин, которые страдали от интенсивных приливов жара, было выявлено сниженное соотношение белковых фрагментов бета-амилоидов 42/40 в плазме крови. Учёные объяснили, что это является признаком наличия высоких скоплений белка в мозге, которые способствуют развитию болезни Альцгеймера.
Самый высокий риск развития болезни Альцгеймера у тех, кто чаще всего страдает от ночной потливости, пояснили эксперты.
Исследователи подчеркнули, что пожилым людям следует знать о существовании этого биомаркера, чтобы диагностика и лечение были начаты как можно раньше.
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