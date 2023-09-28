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Эксперты рассказали, может ли микроволновка влиять негативно на здоровье

1:30
Здоровье

Эксперты рассказали о возможном воздействии микроволновой печи на здоровье.

Эксперты рассказали, может ли микроволновка влиять негативно на здоровье
Фото: "amazing microwave" by jmv is licensed under CC BY-SA 2.0.

Микроволновые печи широко распространены в домашнем обиходе, однако некоторые люди высказывают опасения относительно их влияния на здоровье, сообщает ТАСС.

Принцип работы микроволновки основан на использовании электромагнитных волн сверхвысокой частоты (СВЧ) для обработки пищи, помещенной внутрь устройства. Эти волны поглощаются продуктами, после чего начинается разогрев молекул воды внутри продукта за счет трения.

Эксперты утверждают, что электромагнитные волны остаются внутри микроволновки, когда она закрыта, и при открытой двери прибор не функционирует.

В то время как Роскачество советует избегать близкого нахождения к работающей СВЧ-печи, они также подчеркивают отсутствие связи между использованием СВЧ-печи и возникновением онкологических заболеваний. ВОЗ подчеркивает необходимость соблюдения рекомендаций производителей по использованию СВЧ-печей.

Эксперты подчеркивают важность избегания использования сломанных приборов и следования тому, чтобы корпус и дверца не имели повреждений.

Врач-онколог Евгений Черемушкин отмечает, что продукты после обработки в СВЧ-печи не становятся более канцерогенными, чем до приготовления. Тем не менее, важно избегать пересушивания продуктов, предупреждает врач.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
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