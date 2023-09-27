У тех, кто пьёт мало воды, возрастает риск сгущения крови и появления тромбозов. Об этом рассказала врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.
"Также дефицит воды в организме приводит к снижению когнитивных способностей, поскольку питание мозга происходит за счет капиллярного кровообращения. На этом фоне также может наблюдаться снижение зрения", — объяснила врач.
Потребляющие недостаточное количество воды страдают от отёков, запоров, нарушений пищеварения. Они часто начинают набирать лишние килограммы, потому что люди нередко путают жажду с голодом, пишет Газета.Ru.
Нехватка воды становится причиной сонливости, невозможности сконцентрироваться и сфокусировать внимание. Терапевт подчеркнула, что дефицит воды в организме негативно влияет на все его органы и системы.
В среднем женщина должна выпивать примерно два литра воды в день, а мужчина — около трёх литров, хотя этот показатель зависит от массы тела человека и тех физических нагрузок, которые он испытывает, уточнила врач.
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