Терапевт Тихомирова: дефицит воды в организме ведёт к снижению когнитивных способностей

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У тех, кто пьёт мало воды, возрастает риск сгущения крови и появления тромбозов. Об этом рассказала врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.

Фото: openverse

"Также дефицит воды в организме приводит к снижению когнитивных способностей, поскольку питание мозга происходит за счет капиллярного кровообращения. На этом фоне также может наблюдаться снижение зрения", — объяснила врач.

Потребляющие недостаточное количество воды страдают от отёков, запоров, нарушений пищеварения. Они часто начинают набирать лишние килограммы, потому что люди нередко путают жажду с голодом, пишет Газета.Ru.

Нехватка воды становится причиной сонливости, невозможности сконцентрироваться и сфокусировать внимание. Терапевт подчеркнула, что дефицит воды в организме негативно влияет на все его органы и системы.

В среднем женщина должна выпивать примерно два литра воды в день, а мужчина — около трёх литров, хотя этот показатель зависит от массы тела человека и тех физических нагрузок, которые он испытывает, уточнила врач.

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К чему приводит дефицит воды в организме и как его избежать?