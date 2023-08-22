Врач Каран Раджан про три основных признака обезвоживания:

Вода составляет почти две трети веса человеческого тела и около 73 процентов мозга, поэтому важно пить достаточное количество жидкости.
Обезвоживание, смертельно опасное для человека и диагностируемое не только при кишечных инфекциях, но и при жаркой погоде, имеет три необычных признака. Подробности делится врач Каран Раджан в аккаунте TikTok.
Тяга к сладкому может стать одним из признаков обезвоживания, согласно медику. Если вас манит желание съесть что-то сладкое, это может свидетельствовать о недостатке воды в организме.
Врач объясняет:
«Такое стремление возникает потому, что ваш организм испытывает дефицит воды, и ваша печень начинает разлагать гликоген на глюкозу. Это приводит к недостатку глюкозы в крови».
Люди, страдающие диабетом, особенно подвержены риску, связанному с колебаниями уровня глюкозы в крови. Эксперты также напоминают о важности осторожности в жаркую погоду для лиц, страдающих диабетом.
Второй признак возможного обезвоживания - сухость глаз. Ваш организм производит слезы не только для проявления эмоций. Они также служат для смазывания и очищения глаз.
По словам врача, обезвоживание приводит к снижению выработки слез и, как следствие, к сухости глаз, что делает их более чувствительными к раздражителям.
Неприятный запах изо рта также может быть признаком обезвоживания. Хотя сухость во рту может показаться обыденным явлением, она может свидетельствовать об обезвоживании.
Врач Раджан предупреждает:
«Снижение уровня слюны из-за обезвоживания приводит к размножению бактерий и, как следствие, к появлению неприятного запаха изо рта».
Однако это лишь некоторые из признаков недостатка воды в организме, и медики подчеркивают важность неигнорирования ключевых симптомов.
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