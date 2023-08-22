Врач Каран Раджан про три основных признака обезвоживания:

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вода составляет почти две трети веса человеческого тела и около 73 процентов мозга, поэтому важно пить достаточное количество жидкости.

Фото: "water drops" by fox_kiyo is licensed under CC BY-SA 2.0.

Обезвоживание, смертельно опасное для человека и диагностируемое не только при кишечных инфекциях, но и при жаркой погоде, имеет три необычных признака. Подробности делится врач Каран Раджан в аккаунте TikTok.

Тяга к сладкому

Тяга к сладкому может стать одним из признаков обезвоживания, согласно медику. Если вас манит желание съесть что-то сладкое, это может свидетельствовать о недостатке воды в организме.

Врач объясняет:

«Такое стремление возникает потому, что ваш организм испытывает дефицит воды, и ваша печень начинает разлагать гликоген на глюкозу. Это приводит к недостатку глюкозы в крови».

Люди, страдающие диабетом, особенно подвержены риску, связанному с колебаниями уровня глюкозы в крови. Эксперты также напоминают о важности осторожности в жаркую погоду для лиц, страдающих диабетом.

Сухость глаз

Второй признак возможного обезвоживания - сухость глаз. Ваш организм производит слезы не только для проявления эмоций. Они также служат для смазывания и очищения глаз.

По словам врача, обезвоживание приводит к снижению выработки слез и, как следствие, к сухости глаз, что делает их более чувствительными к раздражителям.

Неприятный запах изо рта как симптом обезвоживания

Неприятный запах изо рта также может быть признаком обезвоживания. Хотя сухость во рту может показаться обыденным явлением, она может свидетельствовать об обезвоживании.

Врач Раджан предупреждает:

«Снижение уровня слюны из-за обезвоживания приводит к размножению бактерий и, как следствие, к появлению неприятного запаха изо рта».

Однако это лишь некоторые из признаков недостатка воды в организме, и медики подчеркивают важность неигнорирования ключевых симптомов.

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